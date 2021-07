Polygon est sur le point de rebondir avec Ethereum

in

Polygone (CCC :MATIC-USD) était autrefois le réseau MATIC, mais s’est récemment rebaptisé. Ce changement est venu avec l’accent mis par la crypto sur l’utilisation multiplateforme de Ethereum (CCC :ETH-USD) les transactions basées. Mais malgré le changement de nom, la crypto Polygon a conservé son nom symbolique, MATIC.

Le jeton MATIC a maintenant une chance de rebondir. Son précédent sommet était de 2,68 $ le 17 mai. Au 8 juillet, il était à 1,13 $, soit une baisse de plus de 1,55 $ par rapport à son sommet. Cela représente une baisse de 57,8%, ce qui est assez proche de la moyenne de nombreux cryptos populaires.

Cependant, depuis fin mars, la crypto a été multipliée par trois, passant de 36,42 cents par jeton à 1,13 $. Cela représente un gain de 210% en un peu plus de trois mois. Mais sa baisse est également typique des autres cryptos altcoin, car beaucoup sont en baisse de plus de 50% par rapport à leurs sommets de mai.

À propos de Polygone

Polygon a été lancé en 2017 en tant que plate-forme blockchain compatible avec Ethereum. Son but était d’éliminer les principaux problèmes d’Ethereum. Ce sont ses frais élevés, son encombrement et son risque de colmatage, selon Altcoin Buzz.

Polygon se présente désormais comme « l’Internet des chaînes de blocs d’Ethereum ». Il veut fournir le cadre pour la construction de blockchains compatibles Ethereum. Le token MATIC est là pour la gouvernance, le staking et les frais de gaz (frais de transaction).

Le problème fondamental d’Ethereum est son manque d’évolutivité. Plus le nombre de transactions Ethereum est important, plus la congestion est importante. Le temps qu’il faut pour valider chaque transaction a augmenté.

En revanche, Polygon a un moyen de contourner le problème d’évolutivité. Il crée des « instantanés » de diverses chaînes et les utilise dans le réseau blockchain.

Ceci est important car les applications décentralisées (Dapps) sont de plus en plus populaires. Ils dépendent de la vitesse de traitement des transactions, notamment dans l’arène Défi (finance décentralisée).

Defi comprend des éléments tels que le jalonnement cryptographique, les intérêts gagnés et les récompenses et prix financiers. Ces types d’applications sont maintenant très populaires dans le monde de la blockchain. Polygon peut aider à faire passer leurs transactions sans les problèmes typiques qu’Ethereum peut présenter.

Que faire avec MATIC Crypto maintenant

Polygon est connu comme une solution de «couche 2» aux problèmes d’Ethereum. En raison de sa capacité à réduire les frais de transaction et à augmenter les délais de traitement des transactions, les frais de transaction Ethereum ont également diminué. Selon Coindesk, ils sont tombés au niveau où ils étaient en décembre 2020. Cela signifie également qu’ils sont à leur plus bas niveau en six mois.

Cela prouve que Polygon et le réseau MATIC ont une réelle valeur ajoutée, notamment pour les nombreuses applications Defi existantes. Au final, c’est ce qui contribuera à faire monter le prix du jeton MATIC.

En conséquence, les applications Defi contournent Ethereum et vont directement à Polygon pour en faire leur plate-forme. Par exemple, une nouvelle application Defi appelée Crème Finance a été récemment lancé sur le réseau MATIC, selon Decrypt.co. Cream Finance souhaitait utiliser la blockchain Polygon car cela conduirait à des vitesses de transaction plus rapides.

Par exemple, même si MATIC peut atteindre la moitié de son ancienne hauteur, cela signifierait atteindre un prix de 1,7925 $. Cela représente un gain potentiel de plus de 58,5% par rapport à son prix actuel. Je soupçonne que cela se produira probablement au cours de la prochaine année, surtout si Ethereum rebondit également. C’est ce que je m’attends à ce qu’il se passe aussi.

