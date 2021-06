Polygon et 0x s’associent pour consacrer 0,5 million de dollars à attirer de nouveaux utilisateurs et développeurs

Polygone (MATIC)

Polygon et 0x s’associent pour consacrer 10,5 millions de dollars à attirer de nouveaux utilisateurs et développeurs

Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic Network, a annoncé son partenariat avec le protocole d’échange décentralisé (DEX) 0x pour lever un total de 10,5 millions de dollars.

Le réseau vise à attirer au moins un million d’utilisateurs dans le choix de sa plate-forme et de la blockchain Ethereum via l’API d’agrégation de liquidité d’échange décentralisée de 0x.

Pousser les développeurs dans la construction d’une infrastructure DeFi

Selon la société, le financement est axé sur le soutien aux développeurs et aux projets visant à créer une infrastructure de financement décentralisée (DeFi) robuste et sécurisée sur Polygon.

Polygon a déclaré que l’API 0x permettrait aux projets DeFi d’intégrer facilement le trading de Polygon de manière transparente, agrégeant la liquidité sur toutes les sources existantes. L’annonce a lu,

« Avec l’API 0x désormais sur Polygon, nous anticipons un afflux de nouveaux projets DeFi intégrés dans l’écosystème 0x cherchant à combiner notre liquidité profonde et facilement accessible avec l’architecture rapide et flexible de Polygon. »

0x a lancé le mois dernier une version Polygon de son API d’agrégateur de liquidité d’échange décentralisé, s’étendant ainsi au marché Polygon.

La prise en charge de l’API 0x sur Polygon serait lancée aux côtés des premiers innovateurs DeFi tels que Matchaxyz, Dexguru, Dexkit, MyCrypto, Set Protocol, Zapper.fi et Zerion.

L’API permet déjà aux principaux canaux de liquidité DEX basés sur Ethereum, notamment SushiSwap, Dfyn, Curve, Dodo, mStable, QuickSwap et Cometh, d’intégrer Polygon.

Depuis son lancement en 2020, l’API de 0x a généré plus de 1,5 million de transactions de 300 000 traders uniques, représentant un volume de plus de 27 milliards de dollars.

Fondée en 2016 par Will Warren et Amir Bandeali, 0x est une fondation pour la création d’échanges décentralisés au-dessus d’Ethereum. La plate-forme 0x, qui cherche à promouvoir l’interopérabilité entre les dApps, est devenue de plus en plus populaire à mesure que les utilisateurs de DEX et les numéros de trading ont explosé ces derniers temps.

Croissance rapide du polygone attirée 0x

Polygon est en constante augmentation cette année. 0x a précédemment révélé que l’une des principales raisons de son lancement sur Polygon était la croissance significative du réseau au cours des derniers mois.

Avant l’intégration de 0x sur Polygon, il a mis en place un sondage demandant à sa communauté de choisir parmi Polygon, Solana et Avalanche, où il devrait se développer ensuite.

Le sondage a vu environ 38% des 21 444 répondants choisir Polygon avant les autres réseaux.

Polygon se concentre sur la mise à l’échelle massive d’Ethereum. Il exécute son propre algorithme de preuve de participation qui peut régler les transactions à une vitesse beaucoup plus élevée et à un coût inférieur à celui du réseau principal d’Ethereum.

Le réseau a le soutien d’investisseurs majeurs, dont le milliardaire et propriétaire de Dallas Mavericks Mark Cuban. Polygon a annoncé l’investissement du milliardaire dans un tweet le mois dernier tandis que Cuban l’a confirmé sur son site Web.

Pendant ce temps, le prix du jeton natif de Polygon, MATIC, a dépassé 2 $ pour la première fois en mai, mais est tombé à 1,35 $, selon CoinMarketCap.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.