Polygon et Fireblocks unissent leurs forces pour fournir une interface sécurisée pour les transactions importantes aux utilisateurs

Polygon (MATIC / USD) et Fireblocks s’efforcent d’offrir aux utilisateurs de Polygon une suite complète de produits d’infrastructure cryptographique, y compris une interface sécurisée pour les grandes transactions cryptographiques entre institutions, le Fireblocks Asset Transfer Network, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Les utilisateurs, projets et institutions basés sur le réseau Polygon, basé sur Ethereum (ETH / USD), auront désormais un accès complet aux nombreux outils Fireblocks.

Interface sécurisée, transactions sécurisées de crypto-monnaie, matériel efficace, etc.

La gamme diversifiée de produits ciblant une adoption plus facile de la cryptographie va au-delà du réseau de transfert d’actifs Fireblocks pour inclure MPC Wallet-as-a-Service, qui est une méthode efficace et totalement sécurisée pour effectuer des transactions de portefeuille. Plate-forme. qui fournit un matériel efficace et sécurisé pour héberger des portefeuilles de grande valeur, tels que ceux utilisés pour les échanges centralisés. Ces produits et services offrent une sécurité et des outils de niveau entreprise à Polygon.

Jainti Kanani, PDG et co-fondateur de Polygon, a commenté le projet :

«Je suis très heureux de travailler avec Fireblocks pour fournir un moyen convivial pour les institutions d’accéder à la chaîne de validation Polygon. La suite d’outils Fireblocks offre tout ce dont les principaux fonds et institutions ont besoin pour interagir avec les blockchains, y compris la sécurité et la conformité réglementaire. Désormais, accéder à Polygon for Institutions est aussi simple que n’importe quelle autre blockchain majeure.

Michael Shaulov, PDG et co-fondateur de Fireblocks, a ajouté :

«Le réseau Polygon est rapidement devenu la principale solution d’évolutivité pour Ethereum, à la fois grâce à sa chaîne d’engagement actuelle et via le SDK Polygon innovant. Nous sommes ravis de soutenir le réseau en pleine croissance pour offrir les meilleurs outils de sécurité, de facilité d’utilisation et de conformité pour les clients institutionnels. »

La nouvelle intégration entre les deux plates-formes donnera aux institutions un accès facile à des transactions en chaîne rapides et peu coûteuses sur le réseau Polygon, caractérisée par des fonctionnalités de sécurité avancées de la pile Fireblocks, que nous avons déjà vues dans d’autres grandes chaînes auparavant. . Les institutions pourront tirer parti d’une interface familière sur Polygon avec son écosystème DeFi diversifié et riche en ressources, comprenant des plates-formes DeFi natives qui bénéficient de l’évolutivité supérieure de Polygon et un certain nombre d’implémentations de protocoles secondaires telles que SushiSwap (SUSHI / USD) et Aave (AAVE / USD).

