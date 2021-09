Polygon et Panther s’associent pour une refonte radicale de la confidentialité DeFi

in

Le protocole Panther, qui apporte une confidentialité sans précédent à Web3 et DeFi, a annoncé un partenariat stratégique avec Polygon.

Désormais, tous les projets basés sur Polygon pourront utiliser les mécanismes de divulgation sélective interopérables de Panther en matière de confidentialité et de conformité. Sa technologie sera particulièrement attrayante pour les institutions et les plateformes fintech intéressées par une DeFi privée et conforme. De plus, Panther lance son propre MVP (produit minimum viable) sur Polygon.

Panther a récemment levé 6 millions de dollars auprès d’investisseurs. Polygon, pour sa part, a connu une croissance rapide dans son rôle de cadre pour la construction et la connexion de réseaux blockchain compatibles avec Ethereum.

En tant que solution de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum, Polygon est parfois appelé « l’Internet des chaînes de blocs d’Ethereum ». Il était auparavant connu sous le nom de Matic Network, mais a été renommé en février 2021 dans le cadre de son pivot pour soutenir le développement de l’infrastructure de couche 2.

Le protocole Panther, qui construit son MVP sur Polygon, vise à apporter au réseau Polygon des mécanismes de divulgation sélective interopérables et respectueux de la confidentialité et de la conformité.

En plus de fournir un support technique, Polygon aidera Panther à collaborer avec des projets au sein de son écosystème dans les efforts de développement de fonctionnalités de confidentialité qui responsabilisent les utilisateurs finaux. Cela contribuera également à la mission de Panther en donnant aux institutions et aux fintechs un chemin vers une DeFi privée et conforme.

Panther capable de frapper des actifs sans connaissance

Panther tire parti de la technologie zkSNARK pour permettre aux utilisateurs de créer des actifs à connaissance nulle entièrement garantis et améliorant la confidentialité (zAssets) en déposant leurs actifs numériques à partir de n’importe quelle blockchain dans les coffres Panther. Ils peuvent ensuite utiliser zAssets dans l’écosystème DeFi.

Le MVP permettra aux premiers utilisateurs de Panther de se familiariser avec zAssets, qui assurent la confidentialité par défaut tout en conservant la composabilité DeFi. La frappe de zAssets peut effectivement être considérée comme un mécanisme de blindage et la gravure comme un non-blindage. Il sera implémenté via un petit nombre de pools de confidentialité protégés sur Polygon, maintenant les soldes de zAssets soutenus en permanence 1:1 par des garanties natives dans les coffres Panther. Polygon et Panther disent que la vie privée est un droit humain fondamental.

Ce que le MVP Panther devrait inclure :

Blindage et déblindage des actifs – la base du fonctionnement de zAssets Transfert privé d’actifs Volontaire Divulgation complète des transactions sélectionnées et de leur lien Possibilité d’interagir avec Panther via un portefeuille Web Panther Vaults

Panther a décidé de lancer son MVP sur Polygon tandis que le jeton $ ZKP sera lancé sur Ethereum et utilisera les capacités interopérables de Polygon pour relier les jetons. Le projet dit qu’il a été attiré par les capacités techniques et les faibles frais de Polygon, qui, selon lui, peuvent fournir le blindage complet de zAssets. Polygon fait également de grands progrès en tant qu’écosystème DeFi en expansion.

L’approche de Polygon apporte des transactions évolutives et à faible coût au réseau Ethereum ainsi qu’un écosystème en plein essor de protocoles DeFi utilisant déjà leur technologie. Son jeton MATIC est classé 23e par capitalisation boursière et évalué à 7,8 milliards de dollars, selon coinmarketcap.com.

« Le partenariat de Panther permettra l’utilisation de zAsset entre tous les utilisateurs de Panther d’une manière préservant la confidentialité, évolutive et compatible avec la réglementation, ouvrant la porte à une véritable adoption institutionnelle et à une utilisation au détail », a déclaré Oliver Gale, directeur général de Panther Protocol.

Polygon regroupe des solutions évolutives sur Ethereum, prenant en charge un écosystème Ethereum multi-chaînes et combine le meilleur d’Ethereum et des blockchains souveraines dans un système multi-chaînes à part entière. Polygon résout les problèmes associés aux Blockchains, tels que les frais d’essence élevés et les vitesses lentes, sans sacrifier la sécurité.

