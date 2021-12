Polygon et Wanchain annoncent un partenariat stratégique et prévoient de lancer le premier pont inter-chaînes décentralisé direct de couche 2 à couche 2 au monde

Londres, Royaume-Uni, 7 décembre 2021,

-Polygon et Wanchain sont fiers d’annoncer un partenariat stratégique qui favorisera l’adoption des ponts inter-chaînes de couche 2 et accélérera le développement de la technologie blockchain interopérable dans son ensemble.

Pour consolider la position de Polygon en tant que plate-forme leader de mise à l’échelle et de développement d’infrastructures Ethereum, Wanchain déploiera des ponts inter-chaînes décentralisés directs reliant Polygon et Arbitrum. Ce pont couche 2 à couche 2 complétera et améliorera la suite croissante de solutions de Polygon, notamment Polygon Hermez, Polygon PoS, Polygon SDK et Polygon Avail.

Wanchain, une solution d’interopérabilité de blockchain décentralisée qui connecte les réseaux de blockchain isolés du monde, est le seul projet qui permet des transactions inter-chaînes véritablement décentralisées entre des réseaux de blockchain hétérogènes isolés. L’infrastructure inter-chaînes de Wanchain prend déjà en charge Bitcoin, Ethereum, Wanchain, EOSIO, Binance Smart Chain, Litecoin, XRP Ledger, Moonriver, Avalanche et Polkadot. L’ajout des ponts de couche 2 de Polygon renforce la position de Wanchain en tant que solution cross-chain la plus avancée au monde.

Polygon et Wanchain ont une vision commune de l’interopérabilité décentralisée de la blockchain. Ils prévoient que plusieurs solutions de couche 2 coexisteront et que, afin de préserver la valeur des solutions de mise à l’échelle, différentes blockchains de couche 2 devront permettre le transfert direct d’actifs, de données et de commandes d’une blockchain de couche 2 à une autre.

Ce partenariat marque le premier cas d’utilisation de pools de liquidités décentralisés pour alimenter des ponts inter-chaînes. Il s’agit d’une étape importante alors que l’industrie de la blockchain évolue vers des appels de fonction inter-chaîne décentralisés. Cette approche diffère fondamentalement de l’approche standard de l’industrie Lock-Mint-Burn-Unlock précédemment formalisée par Wanchain.

Li Ni, vice-président du développement commercial et des opérations de Wanchain, déclare :

«Nous avons reconnu que devoir passer par Ethereum lors du passage d’une couche 2 à une autre est voué à l’échec et compromet complètement l’évolutivité améliorée promise par Polygon. Les nouveaux ponts de couche 2 de Wanchain préservent le débit de transaction élevé et les faibles coûts de Polygon tout en restant efficaces, polyvalents et décentralisés.

Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon, a commenté :

« En étendant les incursions entre Abritrum et Polygon PoS, le pont inter-chaînes facilitera une meilleure liquidité et une meilleure utilité pour les utilisateurs de l’écosystème des deux côtés tout en favorisant une plus grande interopérabilité et une croissance globales pour l’écosystème Ethereum. »

À propos du polygone

Polygon est la principale plate-forme pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum. Sa suite croissante de produits offre aux développeurs un accès facile à toutes les principales solutions de mise à l’échelle et d’infrastructure : solutions L2 (ZK Rollups et Optimistic Rollups), sidechains, solutions hybrides, chaînes autonomes et d’entreprise, solutions de disponibilité des données, etc. Les solutions de mise à l’échelle de Polygon ont été largement adoptées avec plus de 3000 applications hébergées, plus de 1 milliard de transactions totales traitées, environ 100 millions d’adresses d’utilisateurs uniques et plus de 5 milliards de dollars d’actifs sécurisés.

Si vous êtes un développeur Ethereum, vous êtes déjà un développeur Polygon ! Tirez parti des txns rapides et sécurisés de Polygon pour votre dApp, commencez ici.

À propos de Wanchain

True DeFi est interopérable — Wanchain, la chaîne de réseau étendu, est la première solution d’interopérabilité de blockchain décentralisée au monde. Notre mission est de favoriser l’adoption de la blockchain grâce à l’interopérabilité en construisant des ponts entièrement décentralisés qui relient les nombreux réseaux de blockchain en silos du monde. Cette infrastructure inter-chaînes permet aux développeurs de créer des applications inter-chaînes véritablement décentralisées pour alimenter l’avenir de DeFi.

