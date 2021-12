Polygon fait un pari de 400 millions de dollars sur la mise à l’échelle d’Ethereum, Pepsi passe à NFT + plus de nouvelles

Source : Adobe / Jon Le Bon

Nouvelles d’investissement

La plate-forme de mise à l’échelle Ethereum (ETH) Polygon (MATIC) a annoncé un accord de 400 millions de dollars avec la startup Mir de zero knowledge (ZK) dans le but de faire évoluer Ethereum encore plus loin et « d’amener des millions d’utilisateurs vers le Web 3.0 ». La structure de l’acquisition n’a pas été précisée. Les tests ZK sont une solution de mise à l’échelle car ils vous permettent de vérifier de nombreuses transactions Ethereum avec un seul petit test. « Mais jusqu’à présent, la génération de tests ZK a été lente et inefficace. Mir a résolu ce problème en générant des tests récursifs plus rapidement que jamais », selon Polygon. (Voir : co-fondateur de Polygon sur le « Saint Graal » de la mise à l’échelle, la fusion Ethereum, NFT et plus) Le directeur général de la Fonds SoftBank Amérique latine , Paulo Passoni, a déclaré qu’environ 10% de l’un des fonds de 5 milliards de dollars de la société est investi dans des actifs cryptographiques, une stratégie qu’il soutient même si certains jetons sont surévalués, selon Bloomberg. Il aurait déclaré que le marché de la cryptographie était « la chose la plus pertinente qui se passe actuellement dans le monde ». Le protocole de minage de liquidité programmable izumi a annoncé avoir clôturé sa levée de fonds de série A de 3,5 millions de dollars. Les fonds faciliteront le lancement du jeton natif izumi (iZi), qui aura lieu le 20 décembre, et sera suivi du lancement de la plate-forme izumi « LiquidBox » le 21 décembre, ont-ils déclaré. La compagnie de Dérivés crypto de paradigme a clôturé un tour de table de 35 millions de dollars de série A, qui valorise la société à 400 millions de dollars. Il a été co-réalisé par Sauter la capitale et Entreprises Alameda , avec la participation de plus de 25 investisseurs. Selon le communiqué de presse, la société travaille avec plus de 600 institutions, tandis que les volumes de transactions sur le réseau ont augmenté de plus de 1 300 % en glissement annuel pour atteindre 10 millions de dollars de volume total négocié par mois.

Nouvelles du NFT

Le géant mondial des boissons gazeuses Pepsi a annoncé sa première série de jetons non fongibles (NFT) appelée la collection Pepsi Mic Drop Genesis. Pepsi crée 1 893 (pour commémorer l’année de naissance de Pepsi) NFT exclusifs de style génératif qui seront activés sur la blockchain Ethereum le vendredi 10 décembre, gratuitement pour les utilisateurs (en dehors des frais d’essence). La vente aux enchères Ross Ulbricht Genesis Collection NFT a permis de récolter 1446 ETH (6,27 millions de dollars), tandis que le gagnant de l’enchère était GratuitRossDAO , un groupe se réclamant de Ross Ulbricht et de la réforme pénitentiaire. Tous les produits de la vente aux enchères n’appartiendront pas à Ulbricht ou à sa famille, mais plutôt à une entité juridiquement distincte qui redistribuera le produit au Contexte Art4Giving , ainsi que vers les efforts pour libérer Ulbricht grâce à de nouvelles procédures légales, à la sensibilisation et plus encore. .

L’actualité des adoptions

La plateforme de médias sociaux Reddit a lancé une liste d’attente pour la prochaine expansion à l’échelle du site de son programme de récompenses de jetons «Community Points» basé sur Ethereum, ainsi qu’un site Web dédié. Les Redditors pourront gagner des points de communauté en contribuant à un subreddit, par exemple en créant et en téléchargeant du contenu de valeur, ou en se portant volontaires pour modérer la communauté, tandis que vendre, échanger ou échanger des points est contraire aux règles du site. La plateforme de financement participatif Kickstarter Il a annoncé qu’il lancerait une nouvelle société qui verrait éventuellement son site Web passer à un système basé sur la blockchain chez Celo (CELO).

Labos d’Ava , le développeur d’Avalanche (AVAX), a été sélectionné pour rejoindre Mastercard Start Path Crypto, un programme d’engagement de startups dédié à l’exploration de la technologie blockchain. Ava Labs se connectera avec L’écosystème de partenaires et d’acteurs numériques de Mastercard dans dans le monde entier pour étendre et accélérer l’innovation technologique de la blockchain, ont-ils déclaré. Binance Charité , la plate-forme de dons basée sur la blockchain, a déclaré s’être associée à Coder pour inspirer pour lancer un projet pilote de trois mois. Le programme vise à financer et à soutenir 100 jeunes femmes afghanes, qui ont perdu leur emploi à la suite de la prise de contrôle par les talibans, grâce à une formation en informatique. Binance Charity ouvrira des portefeuilles de confiance pour chaque étudiant, vers lesquels le stablecoin de binance USD (BUSD) sera transféré directement. Les étudiants peuvent convertir les BUSD en monnaie locale dans les bureaux de change locaux.

Échangez des nouvelles

Bybit a déclaré que sa base d’utilisateurs avait augmenté de 77% au troisième trimestre de cette année, par rapport au deuxième trimestre, atteignant environ 4,8 millions d’utilisateurs dans le monde. La plate-forme a également déclaré qu’elle avait vu plus de 1 700 milliards de dollars de transactions d’actifs cryptographiques au troisième trimestre, contre 1 000 milliards de dollars au premier trimestre de cette année.

Nouvelles de carrière

Le CTO de la bourse décentralisée SushiSwap (SUSHI) Joseph Delong a annoncé qu’il se retirerait du projet « avec effet immédiat ». Il a déclaré qu’il était « peu probable » que les problèmes actuels auxquels le protocole soit confronté aboutissent à une résolution acceptable, et a averti la communauté de « se méfier des dirigeants autoproclamés émergeant de l’équipe de base actuelle ».