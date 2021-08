Polygon fusionne avec Hermez Network dans un accord de 250 millions de dollars

Il se passe toutes sortes de choses juteuses dans l’espace crypto. Malgré la volatilité massive, les prix se portent bien aujourd’hui et Bitcoin se négocie au-dessus de 47 000 $, pour se diriger vers 50 000 $.

Découvrez les dernières nouvelles dans l’espace crypto ci-dessous.

Polygon fusionne avec Hermez Network

CoinDesk vient de noter que Polygon, une plate-forme de «couche 2» sur la blockchain Ethereum, fusionne avec la plate-forme de cumul Hermez Network dans le cadre d’un accord MATIC de 250 millions.

Cette acquisition valait environ 250 millions de dollars sur la base du prix de MATIC le 4 août, lorsque l’accord a été conclu, comme l’a noté la publication en ligne mentionnée ci-dessus.

Ils ont également noté que « Hermez sera absorbé dans l’écosystème Polygon sous le nom de Polygon Hermez, où il deviendra une partie de la gamme de produits de Polygon, y compris Polygon SDK et Polygon Avail. »

L’ensemble du projet Hermez, c’est-à-dire ses salariés, sa technologie et le jeton HEZ natif (que les détenteurs pourront échanger au taux de 3,5 MATIC : 1 HEZ) – sera intégré à la plateforme de Polygon.

La même publication en ligne mentionnée ci-dessus note que la fusion de Polygon avec Hermez est la première fusion complète d’un réseau de blockchain dans un autre.

Une autre chose qui vaut vraiment la peine d’être mentionnée est que la fusion Polygon-Hermez fait partie de la nouvelle orientation stratégique de Polygon sur la technologie ZK, également annoncée vendredi.

“Nous considérons la cryptographie ZK comme la ressource stratégique la plus importante pour la mise à l’échelle de la blockchain et le développement de l’infrastructure, et nous avons un objectif clair de devenir la force et le contributeur leader dans ce domaine pour les années à venir”, a déclaré le co-fondateur de Polygon, Mihailo Bjelic, à CoinDesk.

Le marché de la crypto aujourd’hui

Aujourd’hui, le marché de la cryptographie a fière allure avec toutes les pièces importantes qui se négocient dans le vert.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce royale est au prix de 47 808,79 $.

Il existe toutes sortes de prédictions optimistes sur le prix de la pièce royale malgré la volatilité du marché.