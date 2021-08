Polygon Hermez va mettre à l’échelle Ethereum, FTX prend en charge les développeurs Bitcoin + Plus d’actualités Crypto new media

par

14 août 2021

Source : Adobe/H_Ko

L’actualité de la blockchain

Polygon (MATIC), une solution de mise à l’échelle de la couche 2 Ethereum (ETH), et Réseau Hermez (HEZ), un ZK-Rollup open source optimisé pour les transferts de jetons “sur les ailes d’Ethereum”, a déclaré avoir convenu d’une fusion de réseau public car ils “partagent l’objectif commun de faire évoluer et d’amener le monde sur Ethereum”. Le réseau Hermez entame le processus d’intégration dans l’écosystème Polygon, sous le nom de Polygon Hermez. Polygon Hermez sera maintenu et développé avec le soutien de Polygon, qui financera les opérations de l’équipe Hermez. Tous les composants du projet Hermez : technologie, solutions en direct, équipe et jeton HEZ seront intégrés dans l’écosystème Polygon, ont-ils déclaré, ajoutant que le jeton HEZ cessera d’exister après une date précise encore à définir. MATIC remplacera le jeton HEZ par le jeton utilitaire de Polygon Hermez.

Le montant maximum qui sera engagé pour cette fusion par la trésorerie de Polygon est de 250 millions de jetons MATIC, soit environ 250 millions de dollars sur la base du prix au moment de la conclusion de l’accord (4 août 2021), a déclaré Polygon.

L’actualité des adoptions

Échange majeur de dérivés cryptographiques FTX a annoncé un engagement de 150 000 USD/an sur trois ans envers Brink Technology, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien de la communauté Bitcoin (BTC) par le biais de programmes de bourses et de subventions pour développeurs. Il s’agit du premier engagement pluriannuel de Brink à partir d’un échange cryptographique.

L’actualité des investissements

Entreprise d’investissement Conseillers en investissement Kryptoin a déposé une proposition pour un fonds négocié en bourse (ETF) ethereum (ETH) auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SECONDE). Le Kryptoin Ethereum ETF Trust prévoit d’émettre ses actions ordinaires sur le Bourse d’options du conseil d’administration de Chicago‘s Échange BZX sous un ticker qui sera annoncé avant le début des négociations. Startup construisant un protocole de crédit décentralisé Exactement Finances a annoncé avoir levé 3 millions USD dans le cadre d’un cycle de financement d’amorçage mené par une société de capital-risque Kaszek. Il s’agissait du premier investissement de Kaszek dans la finance décentralisée (DeFi).

L’actualité des portefeuilles

Grand fabricant de portefeuilles matériels registre a annoncé son intégration avec la plateforme de solution de jalonnement liquide ETH Piscine pour permettre aux utilisateurs de jalonner ETH. Cette solution permet aux utilisateurs avec n’importe quel montant d’ETH (au lieu de la condition habituelle d’ETH 32) de participer à la sécurisation du réseau et de générer des retours par jalonnement.

L’actualité des échanges

Binance a déclaré qu’à partir d’aujourd’hui, ils mettront fin à un certain nombre de services pour les clients sud-coréens, notamment les paires de trading KRW et les options de paiement, les applications marchandes peer-to-peer (P2P) et la prise en charge du site Web pour la langue coréenne. Ils ont ajouté que cela fait partie de leur conformité proactive aux réglementations locales.

FTX.US, une filiale d’échange de crypto FTX, vise à proposer le trading de dérivés cryptographiques en moins d’un an, a rapporté Markets Insider. En raison du cadre réglementaire américain, la bourse n’offre actuellement que des transactions au comptant sur la plate-forme FTX.US.

Nouvelles de carrière

Fournisseur institutionnel de services financiers cryptographiques Galaxie numérique a déclaré que Tim Grant, ancien directeur général de Bourse numérique SIX (SDX), rejoindra le cabinet en tant que Head of Europe. Selon l’annonce, Grant sera chargé d’étendre la présence existante de Galaxy Digital en Europe dans tous les secteurs d’activité, ainsi que de superviser les opérations et les relations clients clés.

Actualités NFT

Jeton non fongible (NFT) Singe ennuyé Yacht Club #3749 vendu pour un record de 400 ETH (1,28 million USD) sur le marché NFT OpenSea. Sur la base de la rareté, ce NFT est 27e sur les 100 000 frappés, selon Rarity Tools. Magazine Fortune a annoncé avoir levé 429 ETH (1,38 million USD) lors de leur première enchère NFT. Ils ont vendu un ensemble de 256 NFT en édition limitée de sa dernière pochette, où chacun était au prix de ETH 1.

