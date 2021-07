Polygon lance une nouvelle division Polygon Studios, en se concentrant sur les jeux Blockchain et les champs NFT

Comparer

La solution de mise à l’échelle de couche 2 d’Ethereum Polygon a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle division de Polygon Studios le mardi 20 juillet, qui se concentrera sur les jeux blockchain et les jetons non fongibles (NFT).

Le nouveau studio, Polygon Studios, est divisé en deux projets : Polygon Gaming Studio et une plateforme marketing intégrée ; Le projet ci-dessus vise à fournir aux développeurs et aux créateurs de jeux une création de jeux décentralisée.

Polygon a déclaré lundi :

“Avec le lancement de Polygon Studios, les jeux bénéficient d’un support de construction à 360 degrés, les grandes marques et les franchises bien-aimées peuvent être lancées sur Polygon, et les joueurs peuvent découvrir un tout nouveau monde de jeux et d’opportunités décentralisés.”

En outre, un autre projet s’appelle Polygon NFT Studio, qui se consacre à aider les marques et les propriétaires de propriété intellectuelle à développer des modèles et des marchés NFT personnalisés.

Deux projets qui atteignent l’objectif principal de Polygon sont de consolider la position de leader actuelle de Polygon en tant que plate-forme de facto pour le NFT et les jeux.

Polygon a tweeté que :

“Nous sommes ravis de travailler sur cette mission de servir de passerelle entre le Web 2.0 et le Web 3.0 et notre objectif est de renforcer davantage notre position dominante en tant que plate-forme de facto pour le jeu décentralisé pour gagner et le jeu Blockchain.”

Polygon utilise une version personnalisée du framework Plasma intégré aux points de contrôle Proof-of-Stake (PoS) qui traversent le backbone Ethereum. Les chaînes latérales Polygon sont conçues pour prendre en charge divers protocoles DeFi s’exécutant sur la blockchain Ethereum.

Il y a actuellement plus de 100 000 joueurs et plus de 500 applications décentralisées, y compris des projets de jeux comme Aavegotichi, Decentraland et Skyweaver, et le marché NFT OpenSea.

Source de l’image : Shutterstock