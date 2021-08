Polygon Le site Web du jeu est spammé par Shady Crypto Non-sens

Haut : logo polygone. En bas : logo polygone. Image : Polygone / Polygone / Kotaku

Polygon est un site Web américain de jeux vidéo qui publie des blogs, des actualités, des critiques, etc. Polygon, selon son site Web, est «un protocole et un cadre pour la création et la connexion de réseaux blockchain compatibles avec Ethereum». Malgré des logos et des Tweets similaires du réseau blockchain qui affligent ceux du site Web de jeux vidéo ces derniers temps, les deux sociétés ne sont absolument pas liées.

Si vous regardez les tweets du jeu vidéo Polygon publiés cette semaine, il y a de fortes chances que vous vous familiarisiez avec la crypto-monnaie Polygon au cours du processus. Peu importe de quoi parlent les tweets. Prenez ce tweet sur la nouvelle bande-annonce de l’anime Blade Runner. Si vous faites défiler les commentaires normaux des bonnes personnes d’Internet et cliquez sur l’option de réponse « pourrait être offensant », vous avez droit à un tas de réponses étranges de la part de personnes taguant @POLYGON_BONUS et @MATICGIFT, ni l’un ni l’autre. que je vais lier parce qu’ils sont envahissants et odieux.

Les réponses étranges des tweets font référence à une promotion apparemment frauduleuse de la société de crypto-monnaie Polygon appelée MATIC Airdrop. Afin de promouvoir l’adaptation de leur crypto-monnaie spécifique, MATIC, Polygon « offre » 10 millions d’unités. Tout ce qu’une personne a à faire pour se qualifier est de payer une partie de son propre MATIC, et plus de MATIC coulera comme par magie dans ses coffres de crypto-monnaie. Pour une raison quelconque, plusieurs comptes Twitter qui suivent à peine n’importe qui et n’ont eux-mêmes aucun abonné envoient du spam « Ça marche ! » tweets en réponse aux tweets du jeu vidéo approprié Polygon.

Selon Newsweek, Polygon non-jeu a été fondé en 2017 sous le nom de Matic Network, une startup indienne de crypto-monnaie. En février de cette année, la société a été renommée Polygon, adoptant un logo qui ne ressemble en rien au logo du site Web de jeux vidéo, à l’exception du positionnement de son élément graphique et d’une police presque identique. Si vous êtes confus, cherchez simplement le P majuscule. C’est le polygone de droite ou, selon l’image ci-dessus, le polygone de gauche.

Nous avons contacté le mauvais (bon) polygone pour demander ce qui se passe avec tous les spams étranges sur Twitter, et mettrons à jour ce message s’ils répondent. Nous avons également contacté le site Web Polygon, ancien employeur des rédacteurs en chef les plus anciens et les plus récents de Kotaku, et espérons avoir de leurs nouvelles bientôt.

Si vous me demandez, c’est probablement l’acte d’une équipe de marketing de guérilla qui ne laissera pas les polygones être des polygones.