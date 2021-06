Polygon (MATIC) a prolongé sa correction par rapport aux plus hauts historiques. Faut-il investir en juin ?

Polygon (MATIC / USD) a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 3,4 $, enregistrés le 18 mai, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours. Le prix actuel est d’environ 1,54 $, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie, vous devez toujours utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Analyse fondamentale : des transactions plus rapides et des frais inférieurs entraînent l’adoption de polygones (MATIC) dans l’espace DeFi

Polygon est une plate-forme pour le développement et la mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum avec pour mission d’améliorer l’accessibilité de l’espace de finance décentralisée (DeFi) pour un plus grand nombre d’utilisateurs. Des transactions plus rapides et des frais moins élevés favorisent l’adoption de Polygon (MATIC) dans l’espace DeFi, et il est important de mentionner que plusieurs projets DeFi populaires ont déjà migré vers Polygon (Aave, Curve et DEX).

Polygon résout les problèmes liés aux commits de blocs lents, et cette plate-forme a connu une croissance considérable de l’activité des utilisateurs au cours des deux derniers mois. Ce projet vous aide à faire évoluer massivement vos DApps et vous pouvez même utiliser vos propres jetons comme frais de règlement pour faire fonctionner le réseau.

« Tout au long de 2021, les frais d’Ethereum ont augmenté de 845 % par rapport à l’année précédente ; Actuellement, une transaction sur le réseau coûte environ 4 819 $. D’un autre côté, effectuer des transactions sur le réseau Polygon ne coûte qu’environ 0,001 $ pour transférer 200 $ », a rapporté IntoTheBlock.

Le prix de Polygon (MATIC) a grimpé en flèche depuis début mai 2021 et a atteint un sommet historique au-dessus de 3,4 $ le 18 mai. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté.

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression et les commerçants s’inquiètent du fait que les prix pourraient mettre longtemps à se redresser. Si de plus gros investisseurs vendent de manière inattendue une quantité substantielle de Polygon (MATIC), cela pourrait entraîner une correction extrême, car un petit changement de prix pourrait entraîner des liquidations par les commerçants à fort effet de levier.

Analyse technique : le risque de nouvelles chutes n’est probablement pas terminé

Polygon (MATIC) pourrait s’affaiblir davantage dans le marché baissier en cours, et si le prix tombe en dessous de 1,40 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 1,20 $ ou même en dessous. D’un autre côté, si le prix dépasse 1,80 $, ce serait un signal « d’achat » fort, et nous avons la voie ouverte vers le niveau de résistance de 2 $.

résumé

Des transactions plus rapides et des frais moins élevés favorisent l’adoption de Polygon (MATIC) dans l’espace DeFi, et il est important de dire que Polygon a connu une croissance considérable de son activité utilisateur au cours des deux derniers mois. Polygon (MATIC) a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques supérieurs à 3,4 $, enregistrés le 18 mai, et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours.

