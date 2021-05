Polygon (Matic) arrive: pourquoi et quelle est la prochaine étape?

Le prix du jeton MATIC de Polygon a réussi à monter en flèche en termes de valeur tout au long de la semaine.

Évaluation MATIC

Matic MATIC / USD, la devise native de Polygon, a connu des fluctuations de valeur tout au long de cette semaine comme jamais auparavant au cours de son existence. Le 18 avril, Polygon se négociait à 0,33 $, mais a avancé d’un mois jusqu’au 18 mai et se négociait à 2,55 $.

Mercredi, Polygon a vu des changements toutes les heures. À un moment donné, il valait 2,39 $ et a atteint un minimum quotidien d’environ 1,30 $ avant de remonter plus haut.

Indépendamment de l’extrême volatilité de mercredi, Polygon se distingue comme une crypto-monnaie toujours active pendant la période de sept jours. Au moment de la rédaction de cet article, Polygon a augmenté de près de 40% la semaine dernière et d’environ 410% le mois dernier.

Les investisseurs à la recherche d’actions dynamiques surveillent de près Polygon mercredi. Dois-je être acheteur Polygon aux niveaux actuels? Regardons de plus près.

Regard fondamental sur Polygon

À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi et comment Polygon a soudainement gagné en valeur pendant une période difficile pour le marché de la cryptographie au sens large.

Matic Network a changé son nom en Polygon en février 2021 et est devenu un réseau de mise à l’échelle de la blockchain interopérable. Traitez des transactions instantanées, extensibles et sécurisées grâce à des chaînes latérales Proof-of-Stake.

C’est l’une des meilleures solutions pour effectuer des transactions sur le réseau Ethereum plus rapidement et moins cher. Cependant, ce n’est que récemment que le jeton MATIC a été très populaire et réussi en raison du fait que Polygon a commencé à être largement utilisé récemment.

Si vous envisagez d’acheter MATIC, assurez-vous de bien comprendre le contexte du projet et ce dans quoi vous vous engagez réellement.

Devriez-vous acheter MATIC maintenant? Surveillez le niveau de 1 $

Étant donné que la valeur de MATIC vient de passer de 1 $ à 2,55 $ et est revenue à environ 1 $, pour stagner à environ 1,30-1,70 $ mercredi, honnêtement, nous ne pouvons pas conseiller aux traders à court terme de risquer de continuer sur leur lancée.

Cependant, étant donné qu’il s’agit toujours d’une différence de valeur astronomique par rapport au mois dernier où il était de 0,33 $, nous pouvons voir qu’il a effectivement augmenté et qu’il a le potentiel de le faire à nouveau à l’avenir.

Les investisseurs intelligents avec un laps de temps à long terme devraient chercher à acheter autour de 1 $. À ce prix, acheter MATIC est un investissement judicieux compte tenu de son potentiel à long terme. Mais les investisseurs devraient maintenir un profil de risque serré et fixer un stop loss à environ 0,90 $, puis réexaminer une autre entrée une fois que la volatilité s’est calmée et que le prix s’est stabilisé.

conclusion

À travers tout cela, Polygon est devenu l’une des 15 premières crypto-monnaies au monde grâce au marché baissier. Avec des plates-formes telles que Chainstack ajoutant récemment la prise en charge de Polygon, parmi tant d’autres, il n’y a aucun moyen d’arrêter XRP, et seul le temps nous dira à quel point il peut aller en termes de valeur.

Polygon était auparavant connu sous le nom de Matic Network et sa valeur a augmenté, en partie en raison de l’adoption de sa blockchain dans les jeux, des jetons non fongibles (NFT) et de la finance décentralisée (DeFi). En mars, même Coinbase a autorisé les utilisateurs à échanger la devise MATIC native de Polygon.

Même en dépit du niveau élevé de volatilité actuel auquel MATIC est confronté, son avenir semble radieux, et seul le temps nous dira dans quelle mesure la technologie Polygon évolue dans notre écosystème actuel de crypto-monnaie.