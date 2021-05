Polygon (MATIC) Crypto News: Le nouveau DEX 1INCH dont les prix des polygones grimpent en flèche

Polygone (CCC:MATIC-USD) dure une semaine. Après avoir reçu plus d’un milliard de dollars en Shiba Inu (CCC:SHIB-USD) à son fonds de secours India Covid-19, il atteint désormais des sommets sans précédent. Le swing haussier accompagne l’annonce d’un accord avec 1 pouce (CCC:1 POUCE-USD). Alors que la crypto Polygon (MATIC) continue de gagner en popularité en tant que jeu d’évolutivité, la nouvelle est un carburant bienvenu pour son ascension.

Source: Shutterstock

Polygon existe pour aider à réduire le trafic et éviter les frais de gaz élevés liés à l’utilisation Ethereum (CCC:ETH-USD). Polygon travaille spécifiquement pour mettre à l’échelle les transactions Ethereum à l’aide de sa plate-forme Layer-2. Il utilise des chaînes latérales pour permettre 65000 transactions massives par seconde et évite aux utilisateurs les immenses frais de transaction de la chaîne Ethereum.

La nouvelle de 1INCH qui lance un échange décentralisé, ou DEX, sur Polygon renforce la valeur des deux jetons aujourd’hui. 1INCH est une plate-forme populaire pour les investisseurs, car elle agrège les prix sur de nombreuses bourses décentralisées afin de rendre ses prix les plus compétitifs.

Polygon (MATIC) Crypto atteint de nouveaux sommets historiques

Le lancement d’un échange 1INCH sur le réseau de Polygon est une évidence. Les deux sont les meilleurs chiens dans leurs niches respectives; 1INCH est le plus grand agrégateur DEX et Polygon est le plus grand protocole de mise à l’échelle en termes de capitalisation boursière. Polygon, en particulier, est devenu un acteur très discuté alors que les problèmes d’évolutivité continuent de se faire jour. De plus, la plate-forme Polygon mettra 1INCH en contact avec plusieurs nouveaux magasins de liquidité, y compris le populaire Aave V2 et QuickSwap.

La nouvelle a propulsé Polygon vers de nouveaux sommets. Ce matin, le jeton MATIC a atteint 1,45 $ pour la première fois sur une augmentation de prix de 30%. Le jeton natif de 1INCH enregistre également des gains, bien que son volume d’échange soit considérablement inférieur à sa moyenne. 1INCH se négocie actuellement à 5,83 $. Il s’agit d’un gain de 3% qui intervient au milieu d’une baisse de 36% du volume des transactions.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/polygon-matic-crypto-news-the-new-1inch-dex-that-has-polygon-prices-soaring/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC