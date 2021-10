Polygon MATIC est-il de retour dans la course ? Est-ce que 2 $ arrivent ? – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Polygon a annoncé une augmentation des frais de gaz cette semaine, à la suite de laquelle le prix a chuté de façon spectaculaire. Néanmoins, la crypto-monnaie a récupéré de 28% au cours des dernières 24 heures, passant de 1,25 $ à 1,60 $.

L’augmentation s’est produite après que le marché coréen des crypto-monnaies Upbit a annoncé que la pièce MATIC était désormais disponible à l’achat et au commerce. Le prix est passé d’environ 1,23 $ à 1,63 $, mais s’est ensuite stabilisé et est actuellement en baisse.

Sur Polygon, le prix moyen du gaz a grimpé à près de 56 Gwei. Bien qu’une augmentation de 2 900 % de la commission ait semblé surprenante, cela restait considérablement moins cher que d’effectuer une transaction sur Layer 1 Ethereum, qui coûtait des dizaines de dollars au lieu d’un cinquième de centime.

Selon les recherches sur les points pivots, les niveaux de résistance du jeton après la barre des 1,65 $ sont à 2,00 $. Si l’action subit un renversement négatif, les vendeurs pourraient faire face à une résistance proche de 1,30 $ ou 1,00 $.

De plus, par rapport aux mois précédents, le graphique journalier montre une augmentation massive du volume. De plus, la cassure de 1,65 $ pourrait attirer plus d’acheteurs.

Le jeton MATIC se négocie actuellement à 1,55 $ et a bondi de 0,7% au cours des dernières 24 heures.

L’enquête montre que les traders de crypto sont les plus optimistes sur les polygones et autres cryptos !

Le Real Vision Exchange Crypto Survey est conçu pour évaluer le sentiment des investisseurs en permettant aux participants de scanner 30 jetons et de décider si chacun doit être en surpondération ou sous-pondération. Real Vision Bot, qui a été créé par deux codeurs indépendants et soutenu par le maître macro Raoul Pal, a mené l’enquête.

Les traders choisissent un portefeuille surpondéré de plates-formes de contrats intelligents Polkadot (DOT) et Solana (SOL), ainsi que la solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon, selon les résultats des votes des deux premiers jours de cette semaine (MATIC).

Étant donné que les niveaux de prix ont augmenté, l’analyse des prix Polygon sur une journée prédit une tendance à la hausse pour la journée. Cela s’est avéré très avantageux pour la valeur totale de la pièce, puisque le prix a également dépassé 1,45 $. Alors que de plus en plus de pression est appliquée du côté des acheteurs, la vague haussière se renforce.