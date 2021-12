Polygon (MATIC) investira 250 millions de tokens pour booster ses prouesses technologiques

Polygon, une solution de mise à l’échelle de couche deux basée sur Ethereum, a annoncé qu’elle consacrerait un maximum de 250 millions de jetons MATIC. Ces jetons seront utilisés pour lancer une startup crypto à connaissance nulle.

Les jetons MATIC à mettre en œuvre pour cette initiative sont évalués à environ 627,5 millions de dollars aux prix actuels du marché.

Polygon investit dans une technologie sans connaissance

Polygon a déclaré qu’il consacrerait jusqu’à 250 millions de jetons à des algorithmes à connaissance nulle. Ces algorithmes permettront à des validateurs externes de vérifier les transactions cryptées sur le réseau.

Les algorithmes seront utilisés pour vérifier les transactions ou les documents cryptés. La vérification sera effectuée de manière à ne révéler aucun détail sensible contenu dans les documents ou les transactions.

Les algorithmes géreront des applications financières décentralisées complexes, y compris des applications de covoiturage décentralisées ou une assurance maladie décentralisée. En tant que tels, les nœuds seront utilisés pour vérifier les données personnelles des participants à la blockchain sans risquer de fuiter des données privées.

L’algorithme sera utilisé pour créer deux sous-catégories de consensus à connaissance nulle. Ces deux consensus seront PLONK et Halo. Les deux sont une représentation des progrès du marché.

Les deux tests seront supérieurs aux techniques de cryptographie précédentes telles que SNARK et STARK, car les transactions seront générées en quelques secondes.

Le test PLONK nécessitera toujours une configuration de validation qui a des niveaux de confiance élevés. D’autre part, les algorithmes de Halo fonctionneront de manière décentralisée. Les algorithmes viendront avec des vitesses élevées, avec une considération de conception centrale.

Les informations complexes seront transmises à différentes chaînes de blocs pour traitement. Certains des détails qui seront traités incluent des pièces d’identité avec photo expurgées qui consomment une grande taille et affectent la façon dont les transactions peuvent être appliquées.

Le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, a noté que Polygon se concentrerait sur la crypto ZK en raison de l’échelle de la blockchain.

« Nous avons pris la décision stratégique d’explorer et d’encourager toutes les approches et technologies de mise à l’échelle importantes à ce stade. Nous pensons que c’est le moyen d’établir Polygon comme la force leader et contributrice dans le domaine ZK et à bord du premier milliard d’utilisateurs d’Ethereum. » dit Nailwal.

Polygon fait un investissement stratégique

Polygon a également noté que l’acquisition de Mir était une décision stratégique pour l’entreprise. Polygon a acquis Mir dans le cadre de son engagement de 1 milliard de dollars pour apporter une technologie à connaissance nulle à la blockchain.

La récente acquisition de Mir fait partie de la stratégie de Polygon pour favoriser l’adoption. Étant donné que les tarifs de gaz élevés constituent toujours un défi pour le réseau Ethereum, une mise à jour de Polygon pourrait stimuler l’adoption par les acteurs du marché. Il pourrait s’agir de l’un des réseaux de couche deux les plus utilisés.

Dans l’annonce, Polygon a noté que « l’acquisition devrait aider Polygon à devenir un acteur plus important dans les technologies dites de couche 2, également appelées piles, qui prennent efficacement les transactions Ethereum, les compressent et les remettent sur la chaîne d’origine pour une fraction de le temps et le coût. Des rivaux comme Arbitrum, Loopspring, Optimism et StarkWare mènent le passage à la couche 2. «

