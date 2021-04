Polygon (MATIC) pourrait encore progresser dans le marché haussier en cours, mais le risque reste élevé

Polygon (MATIC) a progressé de 0,37 USD au-dessus de 0,90 USD depuis le 26 avril, le prix actuel oscillant autour de 0,85 USD.

Analyse fondamentale: Polygon a lancé un fonds de 100 millions de dollars pour améliorer l’accessibilité de DeFi

Polygon (MATIC) est monté en flèche depuis le 26 avril et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché haussier. Le volume quotidien de MATIC reste élevé, et si cette tendance positive se poursuit, cette crypto pourrait être l’une des crypto les plus performantes dans les prochains jours.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Polygon est une plate-forme pour le développement et la mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum, et selon les dernières nouvelles, il a lancé un fonds de 100 millions de dollars pour améliorer l’accessibilité de l’espace de la finance décentralisée (DeFi) à plus d’utilisateurs.

«L’écosystème blockchain actuel n’est pas prêt à évoluer à la demande, et nous visons à changer cela en simplifiant l’interaction entre les utilisateurs et le monde décentralisé. Nous voulons rendre l’interaction avec l’écosystème décentralisé si facile que tout le monde puisse le faire sans souci. sur la complexité du système », a rapporté l’équipe Polygon.

Les problèmes de confirmations de bloc lentes et de frais de gaz élevés doivent être résolus, et Polygon résout ce problème en utilisant une version sur mesure du cadre Plasma qui offre une solution pour des transactions plus rapides et extrêmement économiques. Des transactions plus rapides, des frais moins élevés et DeFiforAll financent l’adoption de Polygon (MATIC) dans l’espace DeFi, le marché à la croissance la plus rapide de l’industrie de la cryptographie.

Il est important de mentionner que plusieurs projets DeFi populaires ont déjà migré vers Polygon, amenant leur clientèle vers ce réseau. Cela s’est produit avec Aave, Curve et l’échange décentralisé (DEX) pour l’échange de pièces stables.

Polygon a connu une croissance considérable de son activité utilisateur ces dernières semaines, et il permet même aux développeurs d’utiliser leurs propres jetons comme frais de règlement pour faire fonctionner le réseau. L’adoption mondiale, une base d’utilisateurs plus large et un développement décentralisé sont les principales caractéristiques de ce réseau; Néanmoins, les investisseurs dans Polygon (MATIC) doivent être conscients qu’il s’agit d’une crypto-monnaie très risquée.

Analyse technique: 0,50 USD représente un niveau de soutien solide

Cette crypto-monnaie a fait un bond énorme en peu de temps et si vous décidez d’acheter Polygon (MATIC), vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Source des données: tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 0,70 USD et 0,50 USD; 0,90 et 1 $ représentent les niveaux de résistance actuels. Si le prix augmente à nouveau au-dessus de 0,9 $, ce serait un signal pour négocier Polygon (MATIC), et le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 1 $.

En revanche, si le prix tombe en dessous de 0,5 $, ce serait un signal de «vente» fort et probablement un signal de retournement de tendance.

résumé

Polygon (MATIC) est monté en flèche depuis le 26 avril et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché haussier. Polygon a lancé un fonds de 100 millions de dollars pour améliorer l’accessibilité DeFi, et plusieurs projets DeFi populaires ont déjà migré vers Polygon, apportant leur base de clients à ce réseau.