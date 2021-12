Polygon (MATIC) pourrait se préparer à de gros gains, car son écosystème se développe rapidement

Les gains se sont répartis dans l’ensemble de l’écosystème crypto, l’un de ceux qui en a le plus profité était MATIC, natif de la blockchain Polygon.

Au moment d’écrire ces lignes, MATIC se négocie à 1,98 $, accumulant une légère perte de 2,16 % au cours des dernières 24 heures, mais maintenant un gain de 8,66 % au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 13 890 millions de dollars, occupant ainsi la 18e position du classement Crypto Online.

Alors que l’écosystème de la finance décentralisée continue de croître à grande vitesse, les solutions de couche 2 telles que Polygon ont pris de plus en plus d’importance, étant l’une des meilleures alternatives au coûteux réseau Ethereum.

Polygon a vu un afflux important de nouveaux projets ces derniers mois et des applications migrer de l’ETH pour offrir des alternatives de réseau moins chères à ses utilisateurs.

Certaines des dernières versions DeFi les plus pertinentes sur ce réseau ont été : IDEX, OpenBiSea NFT, Rainmaker Games, Jarvis Network et Harvest Finance.

Dans le même ordre d’idées, il convient de noter qu’après un récent vote, les utilisateurs d’Uniswap ont voté pour ajouter la prise en charge du réseau Polygon lors du lancement de la version V3 de l’échange décentralisé.

Le catalyseur de la dernière hausse des prix

Hier le cours du MATIC a fortement augmenté, après que l’émetteur de produits cotés 21 Shares, a annoncé le lancement d’un produit lié à la performance de la crypto-monnaie sur les bourses Euronext à Paris et Amsterdam.

En septembre, un autre produit connexe a été lancé, appelé Osprey Polygon Trust.

Ces nouvelles parleraient de l’intérêt des investisseurs institutionnels, pour les crypto-monnaies qui proposent des solutions de couche 2, alors que la congestion d’Ethereum continue de générer des problèmes liés à des frais d’exploitation élevés.

Analyse technique des polygones (Matic)

Sur le graphique journalier MATIC vs USD, nous voyons que le prix a récemment retrouvé sa tendance haussière à court terme.

Hier, le prix a fait une petite poussée et s’est propagé aujourd’hui. Cependant, une zone d’offre proche de 2,00 $ a généré une résistance.

Nous assistons maintenant à un recul en cours, mais comme la tendance est haussière, nous sommes susceptibles de voir de nouveaux gains bientôt.

Graphique journalier MATIC vs USDT. Source : TradingView.

Analyse et prévision

Sur le graphique hebdomadaire des prix Polygon (MATIC), nous voyons une perspective très haussière.

Le prix s’est rapproché d’un grand fanion haussier, un chiffre chartiste qui indique une rupture par rapport à la tendance pour sa reprise ultérieure.

À l’heure actuelle, MATIC conteste la résistance horizontale décrivant ce chiffre (2,00 $), et bien que même en la traversant, il lui resterait une zone d’approvisionnement plus grande, ce serait un bon premier signe d’une reprise de tendance.

Si la tendance reprend, ce qui est le plus probable, alors l’objectif le plus proche serait d’atteindre 3,66 $. Plus élevé le prochain serait de 4,58 $.

Pour penser à vendre, il faut franchir le support à 1,59$.

Analyse et prévision de polygones (MATIC). Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

