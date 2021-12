Polygon (MATIC) réalise de légers gains haussiers et prend sa retraite peu de temps après

Polygon (MATIC / USD) tente des gains haussiers depuis quelques semaines. À long terme, la devise est toujours haussière malgré la volatilité du marché.

Au moment d’écrire ces lignes, MATIC est en baisse de 6% pour s’échanger à 2,08 $. Les prix ont été corrigés depuis le début du mois en raison de la tendance baissière du marché. Cependant, le jeton est toujours en hausse de 28% par rapport au mois dernier et de plus de 200% par rapport à ses plus bas de juillet.

MATIC pourrait faire une tendance haussière

Le prix du MATIC s’est mieux comporté ces derniers mois. Le marché est toujours baissier et la plupart des tokens, dont MATIC, se négocient dans la zone rouge. Cependant, lorsque le marché a commencé à chuter, MATIC s’est maintenu comme l’un des jetons qui se négociaient toujours bien.

Suite à la forte résilience dont le token a fait preuve par rapport aux autres tokens du marché, il a réussi à grimper dans le classement et se rapproche actuellement lentement pour surperformer Shiba Inu (SHIB / USD) en termes de capitalisation boursière. La capitalisation boursière approche actuellement les 15 milliards de dollars.

Si des gains supplémentaires ont lieu, MATIC pourrait se diriger vers les niveaux supérieurs de 2,10 $. La résistance est actuellement à 2,28 $ car la pièce avait atteint ces niveaux lors d’un rallye haussier de 24 heures, mais n’a pas réussi à grimper.

Le sentiment du marché reste baissier

Le prix du polygone montre un fort sentiment baissier en raison de ce qui se passe sur le marché. Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum sont lents, ce qui pourrait faire reculer Polygon. Il est très probable que la récession des prix du MATIC maintienne ces mouvements dans un avenir prévisible.

Les marchés cryptographiques et financiers au sens large sont volatils et le sont restés depuis le début de la pandémie de Covid-19. On s’attend à ce que la saison des vacances alimente cette volatilité ; le MATIC pourrait donc se diriger vers une nouvelle récession dans les semaines à venir. Par conséquent, la volatilité actuelle des prix pourrait attirer les commerçants qui souhaitent acheter pendant la récession et attirer un rebond des prix.

Si le marché des crypto-monnaies se dirige vers une tendance baissière et que la pression d’achat de MATIC s’atténue, la pièce pourrait chuter vers le support inférieur à 1,98 $. Le marché a connu des hauts et des bas, et si MATIC continue sa récession de prix, il pourrait chuter vers 1,50 $ et tester la moyenne mobile sur 200 jours de 1,44 $.

