Polygon Matic risque de s’effondrer ?

Le cours de Matic a perdu 8% mardi. Hier, il y avait des prédictions selon lesquelles les vendeurs de panneaux prendraient le relais alors que le prix restait inférieur à tous les niveaux clés d’Ichimoku. Ichimoku est une collection d’indicateurs techniques qui montrent les niveaux de support et de résistance, ainsi que l’élan et la direction de la tendance.

Déception pour les taureaux et les ours

Le comportement commercial latéral et sans direction de la devise est décevant à la fois haussier et baissier. Il y a eu des avertissements de pression de vente à court terme alors que Matic reste en dessous des niveaux de support critiques d’Ichimoku Cloud. Matic est tombé à un nouveau plus bas de 10 jours mardi, mais s’est rétabli vers la fin de la séance de bourse. Les acheteurs sont venus et se sont ralliés pour récupérer les pertes.

Piège à ours ou rallye haussier ?

Une action erratique des prix pourrait être le début d’un piège baissier ou indiquer une reprise haussière. Le prix de la pièce reste inférieur au Senkou Span A et B d’Ichimoku, au Kijun-Sen et au Tenkan-Sen, ce qui signifie que les perspectives quotidiennes restent baissières, rapportent les analystes.

Autour de 1,19 $, les acheteurs sont venus manifester leur soutien. Cette zone de valeur est également le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2%. Cela signifie que les prix sont très susceptibles de baisser si les vendeurs poussent MATIC en dessous de ce niveau. Il existe un risque très réel que Matic redescende rapidement au niveau de 0,65 $. Au moment de mettre sous presse, il se négociait à 1,20 $.

Kumo Twist arrive le 15 octobre

Les taureaux peuvent infliger de gros dégâts à l’approche du Kumo Twist pour le prix du Matic. Matic n’aura aucune difficulté à traverser le Twist si le rallye à court terme actuel entraîne une petite contraction. Le Twist, qui est la partie la plus fine du cloud, a le potentiel de porter Matic jusqu’à 2,00 $.

Polygon augmente les frais de transaction, la communauté est mécontente

Dans les nouvelles connexes, Polygon a augmenté les frais de transaction dans le but d’empêcher les attaques de spam sur le système. Cependant, les détenteurs sont loin d’être satisfaits, laissant la devise au risque d’une forte correction. L’activité de la chaîne sur le réseau décline rapidement.

Au cours des derniers jours, les transactions quotidiennes du réseau ont été presque réduites de moitié en moyenne. Entre le 3 et le 11 octobre, le nombre de transactions est passé de six à trois millions. La baisse substantielle semble être liée à la récente flambée des prix du gaz.

