Polygon (MATIC) surpasse Ethereum (ETH) sur les adresses actives quotidiennes

MATIC a connu une augmentation de 330 % du nombre d’adresses uniques actives quotidiennes.

Les protocoles de couche 2 ont connu une augmentation de l’engagement et de l’activité du réseau ces derniers mois. Les solutions L1 et L2 restent en désaccord, malgré la tourmente générale du marché.

Polygon (MATIC) a connu une augmentation de 330% des adresses uniques actives quotidiennes au cours des trois derniers mois, dépassant brièvement Ethereum, qui a connu une baisse de 13%. Mais qu’est-ce que cela impliquait pour MATIC ?

Selon le cofondateur de Polygon, Mihailo Bjelic, le nombre d’adresses uniques actives quotidiennement a récemment dépassé celui d’Ethereum. Il a également noté que Polygon avait 351 000 adresses actives quotidiennes contre 326 000 pour Ethereum lundi dernier.

Selon Polygonscan, MATIC avait 423 586 adresses actives le lundi 27 septembre. Cependant, Ethereum a près de 54 000 adresses de plus que MATIC.

NFT Craze a aidé le développement de MATIC

L’engouement actuel pour le NFT a également contribué au développement de MATIC. À tel point que le 30 septembre, la première collection de jetons non fongibles de Dolce & Gabbana, la Collezione Genesi, s’est vendue 5,65 millions de dollars. Les neuf NFT ont été publiés sur le marché premium du réseau Polygon, UNXD.

Polygon a d’abord eu du mal à suivre la consolidation du marché après l’effondrement du marché de septembre. Cependant, en comparaison, l’altcoin a bien fonctionné. Sur le graphique de 12 heures, MATIC a atteint des plus bas plus élevés et n’est pas descendu en dessous du niveau critique de 1,05 $.

Alors que le pic d’activité actuel sur Polygon peut être attribué aux coûts de transaction d’Ethereum, d’autres indicateurs pour Polygon n’ont révélé aucune indication d’une augmentation des prix sous peu.

Ainsi, même si un rebond se produit, MATIC doit convertir ses niveaux de résistance immédiats en support et se maintenir au-dessus d’eux pour réaliser des gains significatifs. Selon CoinMarketCap, le prix de Polygon aujourd’hui est de 1,33 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 956 569 120 USD.