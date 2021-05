Polygon (MATIC) voit des investissements massifs, y compris de Mark Cuban

Mark Cuban a pris en charge la solution de mise à l’échelle de couche 2 d’Ethereum, Polygon. Bien que Cuban ait admis avoir investi dans la plate-forme, il n’a pas indiqué le montant investi.

Le soutien des investisseurs de plusieurs millions de dollars a déjà commencé à porter ses fruits, car le jeton natif du protocole MATIC / USD a augmenté de 40%.

Cela signifie que la valeur du jeton MATIC a augmenté de plus de 9 535 % à ce jour, selon les données de Messari.

Plus de projets sur la plateforme

Polygon a été très occupé ces derniers temps avec plus de projets et de mises à jour sur sa plate-forme. Des projets de financement plus décentralisés (DeFi) ont été enregistrés sur Polygon et les utilisateurs ont de plus en plus adopté la plate-forme comme alternative au réseau principal Ethereum. Le protocole est considéré comme une alternative moins chère à la blockchain Ethereum, considérée comme trop chère pour les détaillants.

Cubain a déclaré dans un e-mail,

J’étais un utilisateur de Polygon et je me retrouve à l’utiliser de plus en plus.

De plus, Cuban a déclaré avoir intégré Polygon dans Lazy.com, une société de portefeuille cubaine qui permet aux utilisateurs d’afficher facilement des jetons non fongibles (NFT).

Polygon a également annoncé qu’elle faisait désormais partie du portefeuille d’entreprises Mark Cuban.

🔥 @mcuban est l’un des investisseurs les plus prolifiques et les plus perspicaces avec des investissements dans les meilleures startups et il est également l’un des Sharks sur @ABCSharkTank. 🙌🏻 Nous sommes fiers de partager que @ 0xPolygon fait désormais partie du portefeuille de la société Mark Cuban ! 🌐 Visitez: https://t.co/RZg0oIomFS – Polygon (anciennement Matic) (@ 0xPolygon) 25 mai 2021

Sandeep Nailwal, co-fondateur de Polygon, a commenté l’investissement de Cuban. Il a déclaré que la société s’était entretenue avec plusieurs investisseurs, mais que sa rencontre avec Cuban était “vraiment époustouflante”.

Cuban utilise également la plate-forme personnellement

Le site Web de l’investisseur a également été mis à jour avec quelques statistiques et une description de la plate-forme Polygon.

Cuban a également révélé qu’il était un utilisateur personnel de la plate-forme Polygon. Il a déclaré,

Certaines des principales plates-formes DeFi, telles que mStable, Aave et Curve Finance, ont migré vers la plate-forme Polygon pour tenter de profiter des frais minimes disponibles sur le protocole. Ils sont également intéressés par le DeFi plus rapide proposé sur la plate-forme.