Polygon ouvre un coffre-fort sur MakerDAO et engage 50 millions de dollars en jetons Matic

Polygon a annoncé l’intégration de coffres-forts d’optimisation des performances dans le réseau Maker. Le protocole activé par la blockchain, anciennement connu sous le nom de Matic Chain, a tweeté mercredi qu’il “ouvrirait un coffre-fort dans Maker” et investirait 50 millions de dollars dans des jetons MATIC en tant que liquidité convenue par le Trésor.

Avec l’intégration récente, cela signifie que le protocole a maintenant étendu sa portée, sa vision et sa transformation pour devenir un agrégateur à l’échelle Ethereum.

De tels pieds, entre autres, verraient que le réseau de protocoles fournirait aux développeurs des solutions L2. Cela s’ajoutera à la chaîne POS / Plasma – mainnet, lancée en avril 2020.

Termes clés expliqués

A propos du polygone

Polygon fournit les composants et outils de base pour rejoindre la nouvelle économie et société sans frontières. Deux plateformes clés le matérialisent : le cadre polygonal et le protocole polygone.

Avec ces technologies, n’importe quel projet peut lancer rapidement un réseau de blockchain dédié qui combine les meilleures fonctionnalités de « blockchains indépendantes (souveraineté, évolutivité et flexibilité) et d’Ethereum (sécurité, interopérabilité et expérience de développeur) ».

De plus, ces blockchains sont compatibles avec tous les outils Ethereum existants tels que Metamask, MyCrypto, Remix, etc. Là encore, l’échange d’informations entre eux et avec Ethereum est facilité.

Résumé : Polygon est un protocole et un cadre de blockchain permettant de créer et de connecter des réseaux de blockchain compatibles avec Ethereum.

L’un est l’effondrement des solutions évolutives dans Ethereum et la prise en charge de plusieurs chaînes dans l’écosystème Ethereum.

Qu’est-ce que le jeton Matic ?

MATIC, le jeton natif de Polygon, est un jeton ERC-20 qui s’exécute sur la blockchain Ethereum. Les jetons sont utilisés pour les services de paiement sur Polygon et comme devise de règlement entre les utilisateurs opérant au sein de l’écosystème Polygon.

MATIC a entrepris de suivre une tendance haussière sur le graphique journalier. Source : MATICUSD Tradingview

Cela s’est avéré assez positif pour la communauté MATIC comme le jeton flottant dans la zone verte marquant une croissance de 1% au moment de la rédaction de cet article.

Dans le cadre de l’annonce, Polygon a engagé 50 millions de dollars en jetons MATIC dans le coffre-fort nouvellement ouvert chez Maker.

À propos de MakerDAO

MakerDAO est une organisation qui développe une technologie pour les prêts, l’épargne et un stablecoin sur la blockchain Ethereum.

Il a créé un protocole qui permet à toute personne possédant un ETH et un portefeuille MetaMask d’emprunter de l’argent sous la forme d’un stablecoin appelé “DAI”.

En intégrant des prêts à un stablecoin, MakerDAO permet généralement à quiconque d’emprunter de l’argent et de prédire de manière fiable combien il doit rembourser. Cela atténue la peur qui surgissait à l’ère des crypto-monnaies d’emprunt de crypto-monnaies.

Le polygone est euphorique

Tableau Polygon, ouvrant un coffre-fort dans Maker et engageant 50 millions de dollars de jetons MATIC en tant qu’argent initial de la trésorerie, remercie sincèrement la communauté et l’équipe MakerDAO.

Ils apprécient les efforts déployés pour traiter rapidement toutes les activités/enquêtes de gouvernance et vos commentaires pour intégrer MATIC comme garantie.

“Il s’agit d’un développement crucial dans la vision et l’engagement à long terme de Polygon à développer le paysage de mise à l’échelle d’Ethereum et à attirer des constructeurs talentueux et des membres de la communauté engagés”, révèle le conseil d’administration.

Suite à cela, Polygon créera DAI, qui investira dans l’écosystème Ethereum.

Projets de voûte polygonale

De même, il existe peu d’autres réseaux de voûtes en technologie polygonale. Beefy Finance, par exemple, a lancé son premier coffre-fort d’optimisation des performances Beefy sur Polygon le 28 avril 2021.

Fintech est une plate-forme décentralisée, Multi-Chain Yield Optimizer qui permet à ses utilisateurs de gagner des intérêts composés sur leurs avoirs en crypto-monnaie. De plus, il a publié un nouveau coffre-fort Ape Swap implémenté dans Polygon.

Carrières dans le projet

Malgré l’appel, il y a eu des opinions sceptiques sur le projet.

De nombreux passionnés de crypto et observateurs recherchent que, s’il est approuvé, Polygon utiliserait-il ce type de coffre-fort ?

Y a-t-il un utilisateur, une personne ou une entité spécifiquement identifié, qui a exprimé son intention d’utiliser ce type de coffre-fort si MakerDAO incorporait cette garantie ? Eh bien pour l’instant, la communauté MATIC semble apprécier les derniers développements.

