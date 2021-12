Polygon pourrait rester stable malgré l’incertitude du marché de la cryptographie

La plupart des principales crypto-monnaies continuent de lutter après la vente massive de fin novembre et début décembre, mais pas Polygone (CCC :MATIC-USD). Le jeton a augmenté de plus de 50% au cours du mois dernier et se négocie près de ses plus hauts historiques, tandis que Bitcoin (CCC :BTC-USD) est en baisse de 12% et Ethereum (CCC :ETH-USD) est en baisse de 5%.

On pourrait dire que Polygon a fait preuve de résilience lors de ce récent maelström du marché. Craie jusqu’à une série de développements positifs. Mais ce qui est plus important pour les investisseurs aujourd’hui, c’est de savoir s’il peut se frayer un chemin vers des prix plus élevés.

Compte tenu de la montée en puissance de l’étoile de Polygon, il devrait pouvoir conserver ses récents gains. Mais compte tenu de l’environnement actuel du marché de la cryptographie, rester stable peut être le meilleur que les commerçants puissent espérer à court terme. Mais même si MATIC reste limité dans les mois à venir, les investisseurs à long terme pourraient voir leur patience récompensée.

Pourquoi Polygon a surpassé ses pairs

Pourquoi les craintes des variantes omicron et le spectre d’une politique plus belliciste de la Réserve fédérale ont-ils fait pression sur Bitcoin, Ethereum et « Ethereum killers », mais pas sur MATIC ?

Comme je l’ai dit plus haut, cela est dû à plusieurs développements positifs pour le réseau de ce jeton, Polygon. Au cours des dernières semaines, nous avons vu des dizaines de gros titres de bon augure pour sa plate-forme de solutions de mise à l’échelle de couche 2. Ces nouvelles incluent des partenariats potentiellement révolutionnaires, un investissement présumé dans la plate-forme par plusieurs sociétés de capital-risque et des rapports continus proposant aux développeurs une solution de contournement aux problèmes de mise à l’échelle qui affligent toujours le réseau Ethereum.

Tout cela indique une utilisation accrue des plates-formes de Polygon, justifiant à son tour une valorisation plus élevée pour MATIC. Comme un commentateur de Seeking Alpha en a parlé plus tôt ce mois-ci, sa capitalisation boursière est bien inférieure à Solana (CCC :SOL-USD) et Cardano (CCC :ADA-USD). Du point de vue du commentateur, ce large écart n’a pas de sens étant donné le potentiel de Polygon à rattraper les deux plates-formes.

Même après la montée en puissance de MATIC et le recul de SOL et ADA depuis la publication de cet article, cet écart persiste. Aux prix actuels, MATIC a une capitalisation boursière de 19 milliards de dollars, tandis que les deux « tueurs d’Ethereum » ont des capitalisations boursières de 58,4 milliards de dollars et 49,3 milliards de dollars, respectivement. Bien que ce facteur à lui seul indique un saut rapide de deux ou trois fois, gardez une chose à l’esprit : étant donné l’environnement actuel du marché de la cryptographie, cela peut prendre du temps pour que cela se produise.

Une autre grande course peut prendre du temps

Sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, une position longue sur MATIC aujourd’hui peut sembler être une voie écrasante vers les bénéfices. Il a tous les ingrédients en place pour voir une autre cassure des prix. Mais cela ne veut pas dire que cela se produira au cours des prochains mois. L’effondrement du marché de la cryptographie pourrait se poursuivre pendant un certain temps.

Certes, MATIC est resté sur une trajectoire ascendante, malgré quelques fluctuations sauvages, en grande partie grâce au flot de nouvelles positives de Polygon dont je viens de parler. Mais un ralentissement du flux d’actualités positives ou une pression à la baisse accrue sur les cryptos causée par un cyclage des actifs risqués à la suite du resserrement monétaire de la Fed pourrait renvoyer MATIC sous 1,50 $ au lieu de se diriger vers 2,75 $, 3 $ ou même 4 $ par jeton.

Ce serait une mauvaise nouvelle pour les traders qui envisagent le jeton comme un jeu à court terme. Cependant, si vous le considérez comme un pari à long terme, le moment est peut-être venu d’acheter. Une fois que l’enthousiasme reviendra sur le marché de la cryptographie, ce jeton pourrait continuer à augmenter, comblant l’écart de valorisation entre lui et les précurseurs « Ethereum killer » comme Cardano et Solana.

Verdict de polygone: considérez-le comme une autre crypto de haute qualité

Certes, je ne sais pas si « cette fois est différent » pour la cryptographie ou si c’est juste la dernière bulle qui devrait continuer à se dégonfler, un peu comme ce qui est arrivé aux actions Internet dans les années qui ont suivi le krach des dot-com. Cependant, si vous pensez le contraire, cela peut être une excellente opportunité. Avec ses nombreux atouts, Polygon devrait atteindre une valorisation comparable à celle des autres meilleurs altcoins.

Si vous êtes optimiste quant à l’avenir de la cryptographie, considérez Polygon un autre jeu de haute qualité. Gardez simplement à l’esprit que la dernière vague de peur, d’incertitude et de doute du marché pourrait retarder son prochain grand mouvement à la hausse.

