Polygone (MATIC)

Polygon poursuit son expansion avec DeFi Focus, formant une organisation autonome décentralisée (DAO)

Le développeur d’infrastructures Ethereum, Polygon, fait de grands pas en avant dans le but de faire appel à l’espace de la finance décentralisée (DeFi).

Jeudi, la société a annoncé qu’elle se concentrerait davantage sur DeFi alors qu’elle cherche à capturer l’espace. Le premier à son ordre du jour est la formation d’une organisation autonome décentralisée (DAO).

L’article de blog de Polygon invitait les membres de la communauté à partager leurs points de vue sur un éventuel DAO. La société prévoit de créer des comités qui favoriseront d’éventuelles discussions entre des projets tels que Sushi Aave et QuickSwap alors qu’elle cherche à apporter DeFi à ses utilisateurs.

Le billet de blog a continué, soulignant la conviction de Polygon qu’un DAO est la prochaine étape logique de sa mission DeFi. Polygon a également expliqué qu’il utiliserait une partie de son fonds #DeFiForAll, qui s’élève à 100 millions de dollars, pour commencer le processus de formation d’un DAO.

« Au fur et à mesure que l’écosystème de Polygon se développe, les membres du comité ont une opportunité de premier plan par rapport aux autres pour augmenter la collaboration croisée pour leurs produits. Le vote pour les élections de nouveaux membres pourrait être mis en œuvre de plusieurs manières, par exemple en utilisant MATIC jalonné sur PoS ou via les détenteurs de jetons DAO.

Polygon agrandit son écosystème

Polygon se concentre sur DeFi une semaine seulement après que la société a incorporé le projet ZK-rollup Hermez Network dans le cadre d’un accord estimé à 250 millions de dollars. Dans une annonce, Polygon a expliqué qu’Hermez ferait partie de sa suite de solutions, son nom changeant pour Polygon Hermez.

En tant que zk-rollup, Hermes permet de vérifier l’exactitude d’un grand nombre de transactions cryptographiques. Les transactions elles-mêmes sont exécutées par un écosystème extérieur, et les preuves sont immédiatement générées. Ces preuves sont publiées sur la blockchain Ethereum, aidant la chaîne à économiser de l’espace de bloc et à accélérer les délais de confirmation des transactions.

Dans le cadre de l’accord, tous les détenteurs du jeton HEZ natif d’Hermez pourront les échanger à un ratio de swap de 3,5 MATIC : 1 HEZ.

Polygon a ajouté que HEZ sera progressivement supprimé, bien qu’il n’ait pas encore fixé de date pour cela. La société absorbera également l’équipe d’Hermez, qui compte 26 personnes. Les employés seront déployés pour rejoindre l’équipe de Poygon, travaillant sur des projets tels qu’une solution compatible Ethereum Virtual Machine (EVM).

Polygon a également fait des progrès dans l’amélioration de l’utilité de son jeton MATIC. Le mois dernier, le réseau principal MATIC a été entièrement intégré à la plate-forme Binance, ce qui permet aux traders et aux utilisateurs de Binance d’effectuer plus facilement des transactions basées sur MATIC via leurs comptes. L’intégration leur permet également d’interagir avec des applications décentralisées comme Balancer et SushiSwap.

Bien que le mouvement se concentre spécifiquement sur le jeton du réseau principal MATIC, Binance prévoit également de prendre en charge les jetons associés BEP20, ERC20 et BEP2 MATIC. L’échange est le dernier à recevoir l’intégration du réseau principal MATIC, Polygon complétant également les étapes avec Huobi et le portefeuille Coinbase.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.