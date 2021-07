Polygon rebondit de 10% Crypto nouveaux médias

Le protocole de mise à l’échelle Ethereum Polygon (MATIC) s’est bien comporté dans des conditions baissières ces derniers temps et a rebondi plus haut que la plupart des pièces de moyenne à grande capitalisation

Après avoir subi de lourdes pertes au cours du week-end, le marché de la cryptographie montre aujourd’hui des signes de reprise timide, avec de nombreuses pièces dans le vert ce jour-là. Le jeton MATIC de Polygon est en tête parmi les pièces les plus capitalisées et a jusqu’à présent enregistré des gains de 10% au cours des dernières 24 heures.

Alors que l’action latérale des prix a généralement prévalu au cours des deux derniers mois, Polygon pourrait être le porte-drapeau dont le marché a besoin s’il peut provoquer un sérieux renversement de l’élan. Si vous souhaitez acheter MATIC aujourd’hui, lisez la suite pour savoir comment et où acheter Polygon.

Comment et où acheter Polygon au Royaume-Uni et ailleurs

En tant que pièce à capitalisation boursière élevée, Polygon est disponible à l’achat sur pratiquement toutes les plateformes d’échange et de courtage. Nous en avons sélectionné quelques-uns ci-dessous pour faciliter votre choix : choisissez-en un, inscrivez-vous, effectuez un dépôt et commencez à trader. Chaque plate-forme que nous recommandons sur notre site Web est entièrement réglementée et conforme à la loi, ce qui signifie que vous n’aurez jamais à vous soucier de la sécurité de vos fonds durement gagnés.

Qu’est-ce que Polygone ?

Polygon a été l’une des crypto-monnaies les plus discutées de ce marché haussier en raison de son développement et de son adoption rapides coïncidant avec les problèmes de mise à l’échelle les plus aigus d’Ethereum jusqu’à présent. Polygon est une chaîne latérale de couche 2 compatible avec Ethereum qui permet d’effectuer des transactions à partir de la blockchain Ethereum de couche 1. Les transactions effectuées sur Polygon ont des frais de gaz beaucoup plus bas et se terminent beaucoup plus rapidement que sur Ethereum lui-même, mais maintiennent les normes de sécurité et de cryptographie en se connectant à l’écosystème principal d’Ethereum.

L’investisseur milliardaire Mark Cuban, propriétaire de l’équipe NBA The Dallas Mavericks, a récemment fait les gros titres de la cryptosphère lorsqu’il a annoncé qu’il avait investi dans Polygon, qui était considéré comme un cosignataire majeur du protocole. Anciennement connu sous le nom de Matic, l’héritage du réseau est conservé au nom de son jeton, qui est resté le même (MATIC) même après le changement de nom de Polygon.

Dois-je acheter MATIC aujourd’hui ?

MATIC figure en bonne place sur les listes de nombreux experts en crypto-monnaie en raison de son cas d’utilisation très pertinent. Avec les problèmes de mise à l’échelle d’Ethereum qui ne seront probablement pas résolus par une mise à niveau native de sitôt (ETH 2.0 et la transition vers la preuve de participation sont notoirement sujettes aux retards), Polygon est susceptible d’être un élément central de l’écosystème Ethereum pendant un certain temps pour venir.

De nombreux traders débutants se tournent vers les investisseurs prospères pour obtenir des indices sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et l’approbation de Mark Cuban contribue certainement à confirmer la validité de MATIC en tant que bon investissement. Ajoutez à cela l’impressionnant rebond de 10 % de Polygon aujourd’hui, et il y a de fortes raisons pour que MATIC soit un « achat ».