Polygon s’aventure dans le Web 3 lorsque MATIC atteint ATH à 2,70 $

La récente récession du marché a créé des baisses pour Bitcoin (BTC / USD) et la plupart des altcoins qui se négocient nettement en dessous de leurs sommets. Cependant, certaines pièces ont résisté à la baisse et ont atteint des sommets records malgré le manque de soutien du marché plus large de la cryptographie.

Polygon (MATIC / USD) fait actuellement la une des journaux après avoir atteint un nouveau record historique (ATH) de 2,70 $ le 23 décembre. Bien qu’il soit en légère baisse de 4,7% par rapport à cet ATH, l’altcoin est toujours environ 20% plus élevé que par le passé. la semaine.

Polygon ne suit pas la tendance du marché

Le prix du MATIC a résisté suivant la tendance qui se produit sur le marché en général. Alors que la majeure partie du marché s’effondre ou se consolide, MATIC a recueilli un soutien écrasant de la part de l’acheteur, d’où le rallye vers un ATH.

Le support des acheteurs intervient alors que le réseau Polygon réalise des développements majeurs qui ont fait sensation dans la communauté crypto en ligne.

Le réseau polygonal fait des aménagements importants

Rien qu’en décembre, le réseau Polygon a conclu plusieurs partenariats qui ont signalé qu’il pourrait se diriger vers des niveaux de croissance importants. Plus tôt dans le mois, le réseau a annoncé l’acquisition de Mir, une startup de crypto, pour 500 millions de dollars.

L’acquisition visait à lancer une technologie à connaissance nulle. Mir aidera Polygon à renforcer son infrastructure technologique. La startup participera au Project Zero de Polygon. Ce projet vise à apporter plus d’évolutivité à la blockchain Ethereum.

Polygon a également récemment annoncé son partenariat avec Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit. L’objectif de l’association est de lancer un projet Web 3 évalué à 200 millions de dollars. Polygon s’associera à un fonds de capital-risque développé par Ohanian pour unir les médias sociaux et le Web 3.

Le Web 3 est actuellement un sujet brûlant dans l’espace crypto. Ohanian a noté qu’Internet sera révolutionné grâce à ce partenariat et que Polygon fera partie de l’avenir d’Internet.

« Nous n’en sommes qu’aux premiers jours du Web 3, et les opportunités les plus évidentes en ce moment sont les jeux et les médias sociaux. Cette initiative fera exactement cela, en mettant l’accent sur les propriétés de jeu et les plateformes de médias sociaux construites sur l’infrastructure évolutive de Polygon », a déclaré Ohanian.

