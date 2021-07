Polygon Studios cible la croissance des jeux NFT et blockchain

Polygon (MATIC / USD) est largement reconnu comme la norme de facto pour les jeux Blockchain, DeFi et NFT avec plus de 500 Dapps, plus de 18 millions de portefeuilles uniques et environ 7 millions de txns par jour. C’est l’une des plates-formes Dapp à la croissance la plus rapide pour la mise à l’échelle Ethereum (ETH / USD).

Combler le fossé entre les jeux Web 2 et Web 3

La communauté de jeu dynamique et soudée de Polygon a conduit la plate-forme à créer Polygon Studios, une nouvelle branche axée sur la croissance de l’industrie mondiale des jeux blockchain et NFT. Polygon Studios comblera le fossé entre les jeux Web 2 et Web 3 grâce à l’assistance aux développeurs, au marketing et à l’investissement. Le nouvel écosystème du bras se compose de Dapps NFT populaires et de jeux Web 3 tels que Aavegotchi, Zed Run, OpenSea, Upshot, Skyweaver d’Horizon Games, Neon District, Cometh, Decentraland (MANA / USD), Megacryptopolis et Decentral.Games.

Un nouveau bras pour consolider la position de Polygon en tant que plate-forme décentralisée de l’industrie du jeu

Avec Polygon Studios, Polygon souhaite créer une marque qui attire des investisseurs, des artistes et des développeurs de renom dans son écosystème NFT et renforcer sa position de plate-forme décentralisée de facto pour l’industrie du jeu. Les études ont le potentiel de positionner Polygon comme la plate-forme de choix pour les principaux propriétaires Web 2 et IP qui souhaitent passer au Web 3.

Polygon affirme que Polygon Gaming Studio aidera les équipes et les développeurs à créer des expériences de jeu basées sur la blockchain grâce à une infrastructure et des péages de qualité, un support communautaire, une technologie, un marketing, des investissements et des SDK faciles à utiliser. Ils ajoutent :

« Polygon NFT Studio aidera les grandes marques, les propriétaires de propriété intellectuelle, les célébrités, etc. pour concevoir et lancer des modèles et des marchés NFT personnalisés.

Plus de 100 000 joueurs de blockchain sur Polygon profitent d’expériences de jeu de haute qualité avec les délais de confirmation rapides et la vitesse élevée de l’écosystème. Les NFT hébergés sur l’infrastructure robuste de Polygon incluent Unifty, Unicly, OpenSea, Upshot, Valuables by CENT, etc.

Accompagnement au développement à grande échelle

Polygon Studios s’est fixé le noble objectif de dupliquer le NFT et l’écosystème de jeu dynamique déjà en développement chez Polygon. Les jeux bénéficieront d’un support de développement à grande échelle avec le lancement de Polygon Studios. Les franchises populaires et les grandes marques peuvent être lancées en ligne, et les joueurs peuvent profiter des nouvelles opportunités lucratives disponibles grâce aux jeux décentralisés.

