Polygone (MATIC)

Polygon va intégrer les solutions Blockchain d’EY dans son écosystème

Les dernières semaines ont été intéressantes pour les plates-formes blockchain, beaucoup d’entre elles voyant une plus grande adoption au-delà du simple développement de la crypto-monnaie.

Cette semaine, Polygon a conclu un partenariat monumental avec l’un des « quatre grands » cabinets comptables pour améliorer l’efficacité des transactions.

Passer d’Etheruem

Dans un communiqué de presse, le géant des services financiers Ernst & Young (EY) a confirmé qu’il intégrerait ses services phares de blockchains dans la suite Polygon. L’annonce expliquait que ce partenariat améliorerait la fonctionnalité de blockchain d’EY, permettant aux entreprises clientes d’effectuer de meilleures transactions moins chères.

Le partenariat se concentrera principalement sur EY OpsChain et EY Blockchain Analyzer. Les deux outils seront intégrés à Polygon, offrant aux clients d’EY une vitesse de transaction accrue et des frais plus prévisibles. Les deux partenaires chercheront également à fournir des chaînes de cumul optimistes privées et autorisées – essentiellement, des solutions de couche deux qui améliorent la vitesse et le coût des transactions par rapport au réseau principal Ethereum.

Les problèmes de transactions d’Ethereum sont bien connus. La blockchain Ethereum reste très encombrée, grâce à une activité accrue dans des espaces tels que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT). Ce problème de congestion a entraîné une augmentation des tarifs du gaz et des inquiétudes quant à l’évolutivité. Etheruem cherche à résoudre ces problèmes en migrant vers un mécanisme de preuve de participation (PoS) dans sa mise à niveau ETH 2.0, mais cela ne se produira pas avant 2022 au plus tôt.

Avec l’ETH 2.0 en route, plusieurs blockchains ont cherché à s’implanter dans le palais d’Ethereum. Polygon (MATIC) n’est qu’un des nombreux noms, avec des chaînes de blocs comme Fantom (FTM), Solana (SOL) et bien d’autres encore. La blockchain Cardano (ADA) a également récemment mis en œuvre des contrats intelligents, la plaçant sur le même piédestal qu’Ethereum (ETH) pour les développeurs.

Avec autant de concurrents qui cherchent maintenant à voler la vedette, la blockchain Ethereum subit une pression incroyable pour qu’elle devienne plus évolutive à l’arrivée de l’ETH 2.0. S’il n’y parvient pas, Ethereum perdrait encore plus de parts de marché qu’il n’en a déjà.

Les exploits de la blockchain d’EY

EY a fait beaucoup de travail pour améliorer son infrastructure blockchain. La société ouvre la voie aux services financiers utilisant la technologie blockchain, faisant bien plus que le reste de ses concurrents « Big Four » pour le développement de la blockchain.

Plus tôt cette année, le géant des services financiers a investi 100 millions de dollars dans le développement et l’ingénierie de plusieurs offres de produits blockchain.

La société a lancé des outils Smart Contract & Token Review de deuxième génération via la suite Blockchain Analyzer dans le cadre du déménagement. Ceux-ci comprenaient un studio de test pour l’exécution de contrats intelligents simulés, qui aidera les applications complexes dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi).

EY a également souligné que la société brassicole italienne Peroni utilisait sa traçabilité EY OpsChain – une solution de chaîne d’approvisionnement basée sur Etheruem, pour légaliser les informations de l’entreprise. Peroni prévoit également de créer des NFT pour identifier et suivre les données des patchs de sa bière.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.