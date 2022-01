Polytrade annonce sa cotation sur l’échange de crypto-monnaie CoinDCX

La liste a été faite spécifiquement pour répondre aux demandes des petites et moyennes entreprises (PME) pour le fonds de roulement en Inde.



Polytrade Finance, une plate-forme de prêt de financement décentralisé (DeFi) fournissant des fonds de roulement aux PME du monde réel en utilisant la liquidité cryptographique, a annoncé jeudi sa cotation sur l’échange de crypto-monnaie CoinDCX.

« La liste $TRADE sur CoinDCX fournira à ses 75 utilisateurs indiens et plus d’un million de dollars un autre moyen d’accéder aux jetons commerciaux », a déclaré la plate-forme financière décentralisée dans un communiqué.

De plus, la cotation augmentera la liquidité du jeton $TRADE et sa pénétration dans les communautés indiennes au sens large.

La liste a été faite spécifiquement pour répondre aux demandes des petites et moyennes entreprises (PME) pour le fonds de roulement en Inde.

Commentant la liste CoinDCX, Polytrade MD et le fondateur Piyush Gupta ont déclaré qu’il s’agissait d’un pas de géant vers l’objectif de la société de fournir aux emprunteurs du monde réel un accès à un faible taux d’intérêt et un financement rapide pour libérer un fonds de roulement critique, exploité par les prêteurs crypto à l’aide d’une facture. financement.

Avant son inscription sur CoinDCX, $TRADE figurait sur certaines des principales plates-formes mondiales, notamment Kucoin, Uniswap, Quickswap, MEXC, Bitmart et PancakeSwap. Une liste sur KoinBazar est également sur les cartes.

Depuis sa création en 2014, Polytrade finance a intégré plus de 5 000 emprunteurs, financé plus de 250 emprunteurs d’une valeur cumulée de 500 millions de dollars américains du monde entier.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.