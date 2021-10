Pommes allemandes au chocolat et au caramel pour la Journée nationale de la pomme au caramel : essayez la recette

Apparemment, Halloween et la Journée nationale de la pomme au caramel vont de pair.

La gâterie sucrée est devenue un incontournable de l’automne dans les années 1950 grâce au confiseur de Kraft Foods, Dan Walker, qui a trouvé une utilité aux excès de caramels de l’entreprise. Désormais, les pommes au caramel ont une journée nationale de l’alimentation parrainée par la National Confectioners Association, qui est célébrée chaque année le 31 octobre.

Si ce morceau d’histoire de la pomme au caramel suffit à vous inspirer pour faire votre propre pomme au caramel, voici une recette rapide et facile que vous pouvez essayer de Quiche My Grits.

Debi Morgan de Quiche My Grits a partagé sa recette de « Pomme au caramel et au chocolat allemand » avec Fox News. (Quiche mon gruau)

Debi Morgan, la fondatrice du Southern food blog, a concocté une recette de « Pomme allemande au chocolat et au caramel » qui offre une sensation gourmande que vous pouvez créer à la maison. Et contrairement aux pommes au caramel standard, ces tranches ne sont pas difficiles à tremper.

Voici comment reproduire les délicieuses pommes au chocolat et au caramel de Morgan.

Matériaux dont vous aurez besoin :

La recette « German Chocolate Caramel Apple » de Debi Morgan nécessite des pépites de chocolat, du caramel, des flocons de noix de coco et des bâtonnets de crème glacée. (Quiche mon gruau)

Bol et cuillèreCouteauBâtonnets de crème glacéePapier ciréPlaque à tôle

Chaque tranche de pomme devra recevoir un bâtonnet de crème glacée avant d’être trempée dans du chocolat fondu, selon la recette « German Chocolate Caramel Apple » de Debi Morgan. (Quiche mon gruau)

Ingrédients:

6 petites pommes croustillantes au miel16 bâtonnets de crème glacée12 onces de pépites de chocolat mi-sucré1 cuillère à soupe d’huile de noix de coco1 tasse de flocons de noix de coco sucrés2 tasses de pacanes finement hachées11 onces de bonbons au caramel non emballés1 cuillère à soupe de lait ou d’eau

Les tranches de pomme croustillantes au miel devraient ressembler à des cake pops lorsque vous avez terminé. (Quiche mon gruau)

Instructions:

Coupez vos pommes fraîchement lavées et séchées en tranches d’un quart de pouce. Coupez une petite fente au bas de chaque tranche de pomme. Chaque fente doit être assez grande pour contenir un bâtonnet de crème glacée.Insérez un bâtonnet de crème glacée dans chaque tranche de pomme et ancrez-le fermement sur le fruit.Versez vos pépites de chocolat dans un bol et faites-les fondre au micro-ondes pendant 30 secondes. Remuer et ajouter l’huile de noix de coco entre chaque intervalle de micro-ondes. Le chocolat doit rester chaud. Tremper les tranches de pomme dans le chocolat fondu. Vous pouvez utiliser une cuillère pour couvrir complètement chaque tranche si nécessaire. Lorsque les tranches de pomme sont bien recouvertes, placez-les dans une plaque recouverte de papier ciré. Saupoudrez les flocons de noix de coco et les pacanes hachées sur les tranches de pomme avant qu’elles ne durcissent. bol, faites fondre vos caramels au micro-ondes avec du lait ou de l’eau. Remuez le caramel fondu après 30 secondes et répétez l’opération jusqu’à ce que le bonbon devienne crémeux. Versez le caramel sur les tranches de pomme enrobées de chocolat. Placez votre plaque au réfrigérateur pendant 30 minutes ou plus. Lorsque les pommes durcissent, retirez-les de la poêle et servez.

