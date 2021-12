Commerce et investissement

Pompe UNI et MATIC après le déploiement d’Uniswap V3 sur le polygone de solution de mise à l’échelle Ethereum

AnTy23 décembre 2021

Dans sa proposition, le cofondateur de Polygon, Mihailo Bjelic, a déclaré qu’il engagerait jusqu’à 20 millions de dollars pour inciter à l’adoption d’Uniswap.

Le principal échange décentralisé Uniswap V3 a été déployé sur le réseau principal Polygon du système de mise à l’échelle Ethereum.

Cela survient après que les détenteurs d’UNI ont voté pour adopter une proposition de gouvernance pour le déploiement d’Uniswap v3 sur Polygon. Plus de 72 millions de détenteurs de jetons UNI (98,8%) ont soutenu cette décision.

Avec ce déploiement, l’idée est d’apporter les faibles frais de Polygon à Uniswap, car l’utilisation accrue d’Ethereum a rendu le deuxième plus grand réseau très cher, ce qui a entraîné la tarification des petits utilisateurs. Mais maintenant, les utilisateurs d’Uniswap peuvent échanger des jetons à l’aide de la blockchain Polygon.

Le cofondateur de Polygon, Mihailo Bjelic, a soumis la proposition sur le forum de gouvernance Uniswap le mois dernier. Dans sa proposition, Bjelic a également déclaré que le projet serait prêt à engager jusqu’à 20 millions de dollars pour inciter à l’adoption d’Uniswap ; 15 millions de dollars seront utilisés pour une campagne d’extraction de liquidités à long terme, et 5 millions de dollars iront à l’adoption globale d’Uniswap sur Polygon.

En réponse, la crypto-monnaie MATIC de 2,3 milliards de dollars de capitalisation boursière de Polygon a atteint mercredi un nouveau record historique à 2,70 dollars. Au moment de la rédaction, MATIC se négocie à 2,53 $, en baisse de 6,2% par rapport à son ATH mais en hausse de 14042 % depuis le début de l’année.

UNI a également connu une flambée des prix pour se négocier désormais à 17 $, mais tout comme le vaste secteur de la finance décentralisée (DeFi), le jeton de gouvernance est en baisse de plus de 62% par rapport à son sommet historique du début de l’année.

Ceci malgré le fait qu’Uniswap continue de dominer l’espace DEX, représentant environ 76% de la part de marché, selon Dune Analytics.

Quant à l’espace DeFi, Uniswap a une valeur totale de près de 9 milliards de dollars. Ce TVL a atteint 10,5 milliards de dollars en début d’année. L’écosystème DeFi de Polygon a quant à lui 5,27 milliards de dollars en TVL, soit environ la moitié par rapport à 10,5 milliards de dollars à la mi-juin.

