Pompeo : Biden « a refusé » de faire preuve de leadership lors de la « débâcle » en Afghanistan

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a rejoint “Hannity” vendredi pour discuter du conflit en Afghanistan et critiquer la déclaration du président Biden à ce sujet.

MIKE POMPEO : Nous avons maintenant des Américains piégés derrière les lignes ennemies. Aujourd’hui, ce que le président Biden a dit a franchement aggravé la situation. Je n’ai rien entendu de lui aujourd’hui qui aurait réconforté ces familles. Il n’y a toujours pas de plan pour récupérer ces Américains. Je n’ai rien entendu qui puisse réconforter les alliés dont vous avez parlé. J’ai entendu des gens de la région. Ils sont effrayés par l’effondrement américain – l’effondrement américain de la témérité, de la force et de la puissance que nous avons démontré pendant quatre ans et qui avait franchement tenu les talibans à distance et empêché précisément ce que vous voyez précisément se produire aujourd’hui, et je n’ai entendu aucun une seule chose qui effraierait un seul taliban qui pense qu’il y a un risque que cette administration leur impose un quelconque coût pour leurs activités, pour ce qu’ils font aujourd’hui aux Américains et les retiennent en otage – ne leur permettant pas d’entrer dans l’aéroport de Kaboul donc que nous pouvons les ramener à la maison dans leurs familles.

C’est une débâcle aux proportions importantes. Nous n’avons rien vu de tel, les États-Unis, depuis très longtemps. L’Amérique a les outils pour résoudre ce problème. Notre armée pourrait certainement trouver un moyen de récupérer ces gens et de détruire certains de ces milliards de dollars d’équipement que nous avons laissés derrière nous, mais cela va prendre la détermination et le leadership américains et le président Biden a refusé de le montrer pour l’ensemble du temps.

