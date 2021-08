Pompeo frappe Biden sur la Chine: la faiblesse crée un risque de faire croire à l’ennemi “qu’il peut vous marcher dessus”

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a rejoint “Hannity” lundi pour frapper la politique chinoise “faible” du président Biden et le risque de ne pas pouvoir résister aux adversaires américains.

MIKE POMPEO : Oui. Eh bien, nous savons depuis que j’en ai parlé – au moins au printemps 2020 – que ce laboratoire de virologie est presque certainement l’endroit, Sean, d’où venait ce virus et nous avons vu la dissimulation profonde, n’est-ce pas ? Il continue à ce jour. Ils ne laisseront personne entrer pour mener l’enquête correctement. Le Parti communiste chinois est responsable de permettre aux gens de voyager avec un virus connu et très contagieux, un virus très mortel, et il l’a mis à travers le monde. C’est incroyablement imprudent et ils doivent être tenus responsables. Il y a beaucoup de façons dont nous pouvons le faire. Il ne semble pas que l’administration Biden s’engage dans l’une de ces voies. Il existe de nombreux outils, sans aucune autre législation, que l’administration Biden pourrait utiliser pour tenir le Parti communiste chinois responsable de millions de décès dans le monde et de milliards de dollars de pertes résultant de cette déclaration chinoise d’un virus sur le monde.

…

Sean, ce n’est pas de loin la façon dont nous avons approché pour nous assurer que nous mettions une vraie pression sur le Parti communiste chinois, en particulier avec Taïwan. Dans nos derniers jours, nous avons autorisé la vente des moissonneuses MQ-9 aux Taïwanais afin qu’ils puissent défendre leur pays. Nous avons fait la même chose avec les F-16. Nous avons clairement indiqué que nous allions poursuivre les efforts de liberté de navigation dans le détroit et lorsque les Chinois ont parlé de réunification, eh bien, c’est tout simplement faux. Il n’a jamais fait partie de la Chine. Nous ne leur avons pas permis d’utiliser ce langage sans le confronter. Nous devons être sérieux à propos de ces choses, Sean. Vous le savez, n’est-ce pas ? Lorsque vous êtes faible, vous engendrez des risques. Vous créez un risque réel parce que vos adversaires croient qu’ils peuvent vous marcher dessus. Lorsque vous êtes fort, lorsque vous êtes clair sur les mots que vous utilisez et que vous êtes prêt à les soutenir, comme l’administration Trump l’a toujours été, lorsque vous êtes prêt à soutenir les choses qui garantiront la liberté américaine, votre les adversaires en prennent note.

