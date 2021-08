Pompeo révèle ce que Trump a dit aux talibans lors des négociations sur le retrait de l’Afghanistan

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le retrait du président Joe Biden de l’armée américaine d’Afghanistan a suscité des critiques de toutes parts au milieu du blitz des talibans sur les villes du pays.

S’adressant à Martha MacCallum cette semaine, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, qui a servi sous l’administration Trump, a critiqué Biden sur la façon dont son administration a géré le retrait militaire, qui a d’abord été conçu par l’ancien président Donald Trump. Pompeo, l’ancien directeur de la CIA et secrétaire d’État, a révélé ce que Trump avait dit aux talibans lors de réunions et comment les États-Unis retireraient leurs forces du pays.

Pompeo a qualifié la situation actuelle de résultat d’une “mauvaise planification, d’un mauvais leadership et du modèle de dissuasion mis en place par l’administration Trump”.

La proposition de Trump pour que l’armée américaine quitte l’Afghanistan est intervenue au milieu de la fatigue du public avec la guerre après environ deux décennies d’opérations dans la région – et les accords qu’il a conclus avec les talibans pour se retirer en mai ont été rompus par l’administration Biden, qui a repoussé la date. à septembre, coïncidant avec le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

En avril, Trump a qualifié le retrait de l’Afghanistan de “chose merveilleuse et positive à faire”, mais a critiqué le calendrier de Biden pour le déménagement, notant que le président aurait dû rester “aussi près que possible de ce calendrier”, se référant à ses accords avec les talibans. .

« Je souhaite que Joe Biden n’utilise pas le 11 septembre comme date pour retirer nos troupes d’Afghanistan, pour deux raisons. Premièrement, nous pouvons et devons sortir plus tôt. Dix-neuf ans suffisent, en fait, beaucoup trop et beaucoup trop longtemps », a déclaré Trump à l’époque, notant que « le 11 septembre représente un événement et une période très tristes pour notre pays et devrait rester une journée de réflexion et de commémoration en l’honneur de ces grands âmes que nous avons perdues.

Ses remarques ont été réprimandées par la sénatrice Lindsey Graham, qui n’était pas d’accord avec son soutien au retrait des forces de Biden “contre de bons conseils militaires”.

“Avec tout le respect que je dois à l’ancien président Trump, il n’y a rien de ‘merveilleux’ ou de ‘positif’ à autoriser des refuges et des sanctuaires pour les terroristes à réapparaître en Afghanistan ou à voir l’Afghanistan replongé dans une autre guerre civile”, a déclaré Graham, par CNN.

S’adressant à MacCallum, Pompeo a déclaré que la grave détérioration des conditions en Afghanistan, qui a conduit les États-Unis à annoncer qu’ils allaient redéployer quelque 3 000 soldats en Afghanistan pour aider au retrait sécurisé des civils américains, était le résultat de ” planification, mauvais leadership, et que le modèle de dissuasion que l’administration Trump avait mis en place alors que nous nous préparions à ramener les soldats, les marins, les marines, tous ceux qui sont sur le terrain là-bas, chez eux, semble qu’ils n’ont pas été en mesure d’exécuter cela . “

“Martha, vous le savez, la grande stratégie dépend de la planification et de l’exécution”, a-t-il ajouté. « On dirait qu’il y a un peu de panique. J’espère qu’ils ont le bon nombre de personnes, qu’ils pourront les amener là-bas rapidement. J’espère que nous pourrons protéger les Américains de la manière que l’administration Trump avait l’intention de faire lorsque nous y avons réduit nos forces. »

“Je ne sais pas exactement ce qu’ils font, mais nous avions des conditions attachées à la façon dont nous pensions à ce retrait – je faisais partie de ces négociations”, a déclaré Pompeo. « J’étais également dans la salle lorsque le président Trump a clairement indiqué au mollah Baradar, le négociateur principal des talibans, que si vous menaciez un Américain, si vous effrayiez un Américain, certainement si vous blessiez un Américain, nous apporterions tout le pouvoir américain à supporter de s’assurer que nous sommes allés à votre village, à votre maison. Nous étions très clairs sur les choses que nous étions prêts à faire pour protéger les vies américaines. Et en effet, depuis que nous avons commencé ces négociations en février 2020, il n’y a pas eu un seul Américain tué par les talibans. Nous avions établi un modèle de dissuasion.

“J’espère que nous n’avons pas perdu cela pour les Américains qui sont toujours sur le terrain à Kaboul”, a déclaré Pompeo. « Et puis la dernière chose, Martha, nous avions commencé la réduction de nos opérations dans cette ambassade. J’ai ordonné un retrait à l’ambassade à Kaboul qui a eu lieu. Nous continuions à réduire nos risques et notre empreinte là-bas. J’espère qu’ils ont continué dans cette voie. J’espère que nous sommes maintenant dans un endroit où sortir nos gens de là d’une manière rationnelle et cohérente non seulement avec la nécessité de ramener nos Américains chez eux, mais en veillant à ce que cet espace non gouverné ne devienne pas un autre foyer pour Al-Qaïda , ISIS ou un autre groupe terroriste islamique radical.

REGARDEZ: