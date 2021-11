Zcash (ZEC)

ZEC pompe sur PoS Pivot pour réduire la « pression vers le bas », Edward Snowden dit que Zcash « significativement avancé » Ce que la crypto pourrait faire

AnTy22 novembre 2021

La pièce de confidentialité a connu une augmentation de 56% de sa valeur pour enregistrer des gains de 265% sur l’exercice, mais elle est toujours en baisse de 93,5% par rapport à son ATH de 3 192 $ atteint il y a cinq ans.

Electric Coin Co., l’équipe de développement derrière Zcash, a réitéré sa position sur le passage de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS) et a partagé une feuille de route pour la même fin la semaine dernière.

Ce changement est de reconquérir ses utilisateurs, car, après l’introduction des mineurs ASIC en 2018, le volume d’activité sur la chaîne a chuté de 80%.

« Le meilleur moyen pour ECC de contribuer à la communauté Zcash au cours des trois prochaines années est de publier un portefeuille ECC officiel en plus d’un protocole Zcash hautement interopérable qui tire parti du consensus de preuve de participation », a déclaré ECC.

L’annonce a fait que ZEC a vu son prix augmenter de 56% à près de 230 $. Cette année, la ZEC n’a augmenté que de 265%, mais reste en baisse de 93,5% par rapport à son sommet historique de 3 192 $ atteint il y a cinq ans.

Pendant ce temps, lundi, le célèbre lanceur d’alerte Edward Snowden, alors qu’il déconseillait aux riches capital-risqueurs d’avertir Bitcoin tout en « faisant la promotion des pièces de monnaie centralisées » dans lesquelles ils ont un intérêt énorme, a également commenté Zcash, le qualifiant de « chaîne décentralisée et fonctionnelle ».

Zcash remplit également son objectif spécifique et utile de permettre les transactions privées « extrêmement bien », même des années plus tard. « Je l’ai utilisé à l’époque, et cela a fonctionné », a-t-il ajouté.

Bien que Snowden ne recommande à personne d’acheter la pièce car il ne considère pas la cryptographie principalement comme un investissement, il admire que « Zcash a significativement avancé * ce que la crypto-monnaie pourrait FAIRE » étant donné que Bitcoin n’a pas résolu son énorme problème de confidentialité sur la chaîne.

« Ce que je veux voir, c’est un monde où n’importe qui peut payer pour n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand. Cela ne se fait pas sans intimité.

La feuille de route

Zcash a dévoilé vendredi sa feuille de route de trois ans, qui, bien qu’« agressive » et expansive, selon l’équipe est réalisable.

Dans sa vision de l’avenir, l’ECC considère chaque individu comme un souverain autonome sans gardiens centralisés pour décider qui peut participer. Et cette révolution, selon eux, va au-delà de la finance.

Dans le monde du Web3, la ZEC sera « un moyen essentiel pour le bien économique et utilisé dans des solutions qui protègent la vie privée et les libertés », a déclaré ECC. Mais pour cela, ils doivent faciliter l’utilisation de la ZEC en tant que telle ; sa stratégie produit évolue d’une approche axée sur l’ingénierie à une approche axée sur le marché et l’expérience utilisateur.

Dans cette direction, ils publieront un portefeuille disponible dans le commerce en plus d’un protocole Zcash hautement interopérable qui exploite le consensus PoS.

Le portefeuille permettra à ECC de dialoguer directement avec les utilisateurs de ZEC, qui devrait sortir l’année prochaine. En ce qui concerne le changement de PoS, ECC pense que cela réduira « la pression à la baisse sur le prix de la ZEC, car la plupart des mineurs liquident immédiatement la ZEC pour BTC ou fiat aujourd’hui ».

L’équipe s’attend également à ce que le changement augmente l’utilité de la ZEC grâce à des capacités telles que la génération de rendement via le jalonnement et éventuellement des mécanismes de gouvernance en chaîne pour les hodlers ZEC.

Avec ZEC passant au PoS, ECC envisage des solutions comme Cosmos pour rendre l’interopérabilité inter-chaînes plus accessible, plus rapidement.

Pendant ce temps, l’équipe n’a pas inclus la programmabilité dans la feuille de route car elle pense que la construction de ponts interopérables vers d’autres plates-formes de contrats intelligents peut être un moyen meilleur et plus rapide pour réaliser ses avantages. Quant à la mise à l’échelle, ils y consacreront des ressources, mais au lieu d’un effort séparé, elle est tissée dans un travail centré sur l’utilisateur lui-même.

