Pompez les pauses sur le stock d’Activision Blizzard jusqu’à ce qu’il prouve la réforme

Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) les actions ont fortement chuté récemment après que les détails d’une enquête et d’un procès ultérieur par l’État de Californie ont révélé une culture d’entreprise prétendument misogyne. Depuis lors, le stock d’ATVI a connu une course folle en montagnes russes (en baisse de plus de 10 % au cours du mois dernier). Aujourd’hui, de nombreux investisseurs d’Activision Blizzard remettent en question les perspectives à long terme de l’entreprise à la lumière de l’actualité.

Source : Eric Broder Van Dyke/Shutterstock.com

Avant le procès, j’avais recommandé le stock d’Activision Blizzard comme un stock de jeux vidéo solide à acheter à long terme. Après tout, la société a connu un grand succès avec plusieurs de ses franchises à succès comme Call of Duty. Il a également vu les récompenses de ses nouvelles entreprises dans le jeu mobile. De plus, sa division Blizzard a quelques titres forts dans le pipeline pour les prochaines années.

Il y avait donc de nombreuses raisons d’être optimiste quant aux perspectives de l’action, surtout si l’on considère comment la pandémie a affecté le monde du jeu. (Indice : les jeux vidéo sont maintenant plus populaires que jamais.) À l’époque, il n’y avait aucune raison de voir le stock d’ATVI ralentir.

Cependant, aussi prometteurs que puissent être les produits de la division Blizzard (comme les nouveaux jeux des franchises Diablo et Overwatch), Blizzard était en fait la principale source de douleur de l’enquête. Et ce sont les détails ici qui me font revenir sur mon ancienne recommandation sur le stock d’Activision Blizzard.

Activision Blizzard Stock et l’élément humain

La communauté des joueurs est bien connue pour sa culture souvent toxique. Au cas où vous vous demanderiez à quel point cette toxicité peut être omniprésente, des chercheurs ont découvert dans une étude récente que « plus de 80 % des joueurs multijoueurs ont récemment subi une forme de toxicité, dont la majorité est liée au sexe, à la race/à l’origine ethnique, à l’orientation sexuelle. , la religion ou la capacité.

Cette dynamique négative existe depuis de nombreuses années. En tant que joueur de longue date, je peux vous dire que, à en juger par ce chiffre de 80 %, il semble que peu de choses aient changé depuis que je me suis éloigné du jeu en ligne il y a des années. Cependant, la façon dont la toxicité s’est infiltrée dans le développement de jeux vidéo est un phénomène beaucoup plus récent pour moi. Et c’est quelque chose que les investisseurs ne devraient pas prendre à la légère.

Peut-être pouvons-nous l’attribuer à ma propre naïveté, mais la prétendue culture de «frat boy» de Blizzard est une surprise. Bien sûr, je pense qu’il est facile de négliger les nuances du développement de jeux vidéo lorsque vous êtes pris dans un titre de haute qualité comme Diablo 2. Mais pour retirer les couches, vous devriez vraiment arrêter de jouer au jeu pendant un instant. Pensez à ce qui a réellement contribué à sa fabrication. Ensuite, pensez à qui l’a fait.

Il y a ici un élément humain que nous négligeons souvent lorsque nous cherchons à nous divertir. Il est aussi parfois facile d’oublier lorsqu’on investit. Mais protéger cet élément humain est indéniablement vital pour le succès à long terme d’une entreprise. Et c’est particulièrement vrai lorsque l’élément vital d’une entreprise réside dans ses multiples esprits créatifs, ses employés.

Examiner la controverse

D’après les allégations, il semble qu’il y ait une réalité beaucoup plus triste et sinistre derrière Blizzard, un studio responsable de certains de mes jeux préférés. L’enquête de deux ans sur l’entreprise a révélé qu’elle aurait favorisé un environnement de travail hostile pour les femmes.

Plus précisément, les enquêteurs ont constaté que « l’entreprise a fait preuve de discrimination à l’égard des employées en ce qui concerne les conditions d’emploi, y compris la rémunération, l’affectation, la promotion et le licenciement. La direction de l’entreprise n’a systématiquement pas pris de mesures pour prévenir la discrimination, le harcèlement et les représailles. »

Mais cette sombre réalité a été rendue doublement accablante lorsque ATVI a répondu aux allégations. Essentiellement, son équipe RH a essayé de réparer les dégâts.

Certaines allégations sont « anciennes », ont-ils dit, comme si cela changeait leur légitimité. Des employés sont depuis sortis, révélant comment le service des ressources humaines d’Activision Blizzard a contribué à perpétuer l’environnement de travail prétendument hostile.

Le 28 juillet, quelques centaines d’employés ont manifesté pour protester contre la réponse de l’entreprise. Pendant ce temps, de nombreux joueurs ont choisi de boycotter les jeux Blizzard. Par exemple, les principaux créateurs de contenu (et les supporters de la communauté) sur YouTube ont annoncé leur départ de World of Warcraft à la lumière de la controverse.

La réponse « Tone Deaf » nuit à la réputation d’ATVI

Bien que le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, se soit depuis excusé pour la réponse “sourde”, le mal est déjà fait. Et selon à qui vous demandez, d’un point de vue commercial, la réputation est tout. C’est “la pierre angulaire du pouvoir […] une fois qu’il glisse, cependant, vous êtes vulnérable et serez attaqué de tous les côtés.

Désormais, les attaques ne viennent pas seulement de ses propres employés et clients. Au contraire, certains actionnaires d’Activision Blizzard sont également entrés dans la mêlée.

Alerte spoiler: ils ne vendent pas seulement des actions ATVI. Un groupe d’investisseurs poursuit l’entreprise, affirmant que sa réputation est “irréparablement endommagée” et qu’elle n’a pas révélé l’enquête en cours aux investisseurs avant le procès. Les investisseurs exigent également une réforme des opérations de Blizzard et « une plus grande contribution des actionnaires aux politiques et directives du conseil d’administration ».

Que vous soyez préoccupé par les éléments humains du procès ou non, la réputation de Blizzard est clairement en danger. Pour cette raison, nous pouvons également supposer que les autres divisions de l’entreprise souffriront également de l’association.

Le résultat sur Activision Blizzard Stock

Selon votre point de vue (et aussi sombre que cela puisse paraître), cela pourrait être une opportunité d’achat dans ATVI. Mais je ne le vois pas comme ça.

La version trop longue et non lue de tout cela est que l’ATVI est devenu un gâchis géant. Et c’est aussi incroyablement triste.

Cela va peut-être sans dire, mais investir dans une entreprise qui est un gâchis géant n’est généralement pas judicieux. C’est particulièrement vrai lorsque le gâchis vient d’une mauvaise gestion et d’un environnement de travail hostile. Par conséquent, les investisseurs devraient éviter les actions Activision Blizzard pour le moment.

Bien sûr, il semblait que l’entreprise avait beaucoup à faire auparavant. Mais compte tenu de son manque de respect pour les salariés, la pérennité de ce succès est discutable.

Si les RH avaient réagi différemment, peut-être que l’impact du procès aurait pu être atténué… quelque peu. Cependant, la réaction du « ton sourd » réaffirme les implications du procès.

Les employés de Blizzard ont probablement fait suffisamment de bruit pour assurer un changement interne au sein de l’entreprise. Kotick promet même d’éliminer cette culture de “frat boy”. Pourtant, quand il s’agit de problèmes de cette ampleur, parler est bon marché. Il faudra beaucoup de temps à Activision Blizzard pour guérir du chaos, si c’est possible.

Quoi qu’il en soit, j’attendrai de voir plus d’action pour le changement avant de considérer ATVI comme un stock de jeux vidéo solide à acheter à nouveau.

Robert Waldo est éditeur Web pour InvestorPlace.com. A la date de publication, il ne détenait aucune position (directe ou indirecte) sur l’un quelconque des titres mentionnés au présent article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.