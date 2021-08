Ponce, Huerta, Rodríguez, Luque, Garrido, Levecq et Nuria Marqués en finale de natation

25/08/2021 à 6h31 CEST

Ramón Chamorro – EP / Tokyo

nageurs espagnols Toni Ponce, Luis Huerta, Sebastián Rodríguez, Miguel Luque, Jacobo Garrido, David Levecq et Nuria Marqués ils se sont qualifiés ce mercredi pour leurs finales respectives des Jeux Paralympiques de Tokyo. De tous, Ponce et Luque se démarquent, tous deux handicapés physiques, qui ont signé de très bons records lors des séries qualificatives dans la matinée au Centre aquatique. Le premier a réalisé le meilleur temps des 200 essais libres S5 (2 : 33,73), où il est l’actuel vice-champion du monde et continental, tandis que le second, l’argent à Rio 2016, a été le deuxième plus rapide du 50 SB3 brasse (50,06). ) , où il a toujours été sur le podium lors de ses précédentes apparitions. De plus, Ponce ne sera pas seul en finale puisque l’Espagne a qualifié ses deux autres nageurs. Le Valladolid Luis Huerta, débutant dans certains Jeux, s’est classé parmi les huit meilleurs avec le quatrième meilleur record (2 : 45,79), et le vétéran « Chano » Rodríguez l’a fait, à 64 ans, avec le huitième (2 : 53,65) .

Dans les 400 séances d’essais libres de la classe S9 pour les handicapés physiques, l’actuel champion du monde, le Galicien Jacobo Garrido, se battra pour les médailles après avoir réalisé le sixième meilleur temps (4 : 20,28), tout comme l’actuel champion paralympique, le La Catalane Nuria Marquès, entrée en finale avec le cinquième meilleur temps (4 : 53,53). José Antonio Marí (4 : 28,70) n’a pas pu faire la coupe.

Le nageur valencien handicapé physique David Levecq a également réussi à se qualifier pour la finale du 50 libre S10 avec le huitième meilleur temps (25.00), tandis que l’Estrémadure Isabel Yinghua Hernández (50 libre S5), la Castellón Ariadna Edo (100 papillon S13 – -malvoyant-) et le basque Íñigo Llopis (100 gratuit S8 -handicap physique-) ne sont pas allés au-delà de la série.