Poncho de Nigris et Marcela Mistral confirment leur grossesse ?

Tout semble indiquer qu’après une longue attente, l’acteur Poncho de Nigris et Marcela Mistral confirmeraient grossesse via les réseaux sociaux, car c’est quelque chose qu’ils attendaient même depuis un certain temps.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, Poncho de Nigris a suscité pas mal de polémique après avoir soupçonné qu’il avait été infecté par le Covid-19, ce qui était heureusement une fausse alerte.

Cependant, l’acteur via son compte Instagram officiel a fait connaître la nouvelle à ses abonnés, qui à travers un Live ont déclaré qu’il était inquiet depuis que sa femme, Marcela Mistral elle était en traitement pour tomber enceinte et une contagion pourrait l’affecter beaucoup.

De cette façon, alors qu’il s’adressait à son auditoire, le petit Ponchito est apparu sur la photo et a dit de façon inattendue :

Je vais avoir un petit frère”, a alerté les fans qui pensaient qu’ils attendraient déjà leur troisième enfant.

Bien que Poncho soit sorti pour préciser que son fils n’avait fait que spéculer, il y a quelques heures, l’influenceur a partagé une vidéo avec laquelle ils pourraient finir par confirmer, même s’il ne s’agit que d’une vidéo TikTok.

J’ai vomi et tu sais ce que ça veut dire ? Marcela dit… je suis enceinte ! », ont-ils déclaré dans la vidéo.

Il convient de mentionner qu’auparavant, le couple avait déjà perdu un bébé, leur illusion de redevenir parents est donc beaucoup plus grande et probablement pour cette raison, ils préfèrent toujours ne pas officialiser la nouvelle.

La vérité est que Poncho de Nigris et Marcela Mistral sont l’un des couples les plus aimés du nord du pays et leur relation a commencé dans les forums de Multimedios, une chaîne de télévision où ils travaillaient tous les deux et après six mois de fréquentation, le chauffeur a demandé son mariage lors d’une émission en direct.

Comme prévu, de nombreuses personnes ont trouvé cette décision hâtive et Poncho a reçu de nombreuses critiques pour la façon dont il a proposé, cependant, même si le mariage a eu lieu cette même année et le couple est toujours heureux et amoureux.

Il n’y a jamais eu de chimie, je suis tombé amoureux d’elle petit à petit, je l’aimais physiquement, je la voyais attirante, je savais que nous allions former une belle famille et que nous allions améliorer l’espèce ».

En fait, il a avoué dans une interview qu’au début de la relation il n’y avait pas de chimie entre eux, mais même ainsi, il a décidé de l’épouser car elle l’attirait physiquement et c’était une femme instruite qui lui donnerait la famille qu’il rêvé.