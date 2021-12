Poncho de Nigris Il pourrait perdre la vie ! Parler de ce qui s’est passé

Le célèbre acteur Poncho de Nigris a enfin parlé de son grave incident et a souligné qu’ils sont toujours en vie miracleParce que leur chauffeur s’est endormi et qu’ils sont entrés en collision avec un mur de soutènement sur l’une des routes les plus dangereuses du Mexique.

Après que la tombe a été dévoilée incident voiture subie par Poncho de Nigris, l’acteur et présentateur s’est exprimé sur ses réseaux sociaux et a expliqué que tout cela était dû au fait que le conducteur s’était endormi et qu’ils étaient entrés en collision avec un mur de soutènement.

Avant d’annoncer le drame qu’a vécu sa famille, l’influenceur a partagé une série de vidéos sur ses stories Instagram sur son parcours et la présence de Dj Alem, Finisho et Orlando Cavazos, en plus du chauffeur du camion, pourrait être appréciée.

En fait, c’est Poncho lui-même qui a déclaré avoir subi un incident sur la route et tous ses partisans étaient concernés.

Et c’est que tout semble indiquer qu’il s’agissait d’une altercation assez forte, puisqu’il a expliqué que « miraculeusement » ils sont vivants.

Comme l’a expliqué le natif de Monterrey, le chauffeur qui conduisait le camion s’est endormi au volant.

C’est ce qui les a fait s’écraser contre un mur de soutènement et il a décrit l’événement comme un miracle pour eux, car la route était remplie de nombreuses remorques à grande vitesse.

Il a également dit que lui et tous ses compagnons étaient indemnes et bien que ce n’était que la peur, il considère le résultat comme un véritable miracle.

Nous sommes conscients d’un miracle avec la quantité de remorques qui arrivaient à grande vitesse. Dieu merci, nous allons bien. C’était juste le choc et le miracle qu’il ne nous soit rien arrivé ».

Il a également annoncé qu’il resterait à l’écart des réseaux sociaux pendant un certain temps, car à la suite de la mésaventure, il sent que son énergie est partie et il veut assimiler ce qu’il vient de vivre récemment.

A noter que l’incident s’est produit sur une autoroute à Monterrey, considérée comme l’une des plus dangereuses du Mexique, c’est pourquoi ce que l’acteur mexicain a vécu était encore plus inquiétant.

Alfonso de Nigris Guajardo est né le 3 mars 1973 à Monterrey, Nuevo León, il est le fils d’Alfonso de Nigris Dávila et Leticia Guajardo Cantú, il est l’aîné des frères Antonio de Nigris et Aldo de Nigris.

Il est diplômé de l’ITESM Campus Monterrey avec un Bachelor of Business Administration et a commencé sa carrière dans le show business après avoir participé à la deuxième saison de l’émission de téléréalité, Big Brother (Mexique).