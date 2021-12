Poncho Herrera annonce sa séparation d’avec Diana Vazquez

« Je vous demande, chers médias, de l’empathie et de la compréhension. Je sais que cette information pourrait susciter de l’intérêt mais je vous demande du respect pour Diana et ma famille, car nous cherchons à être sereins dans ce nouveau chapitre de notre vie, désormais d’une manière différente. Je ne ferai donc pas d’autres déclarations à ce sujet. Pour votre attention, merci beaucoup ».

L’histoire d’amour de Poncho Herrera et Diana Vázquez a commencé fin 2015, et bien que tous deux soient très discrets avec leur vie privée et qu’ils prennent parfois le temps de partager un peu de leur amour sur les réseaux sociaux.

L’acteur a même reçu des critiques sans fin lorsqu’il a partagé une photo de famille où il ne montrait pas le visage de sa femme ou de son bébé, un détail qui a déclenché divers commentaires parmi ses fans, comme par exemple qu’il avait honte de son partenaire, alors que le Mexicain a fait il est clair que Diana est sa femme et qu’il est complètement amoureux d’elle.

« Maman d’un gremlin, yogi, brute, architecte, chef, copine, épouse, #antijunkfood, amie, #mère nature, boite à chapeau, cantinière, co-pilote, pilote, vigneron très, très débutant, amateur de sopes, collègue de los zapes, amoureux du Pinot noir, ennemi du Cabernet Sauvignon, alburera, ennemi du C3PO, Journaliste de profession, crossfitera, guide touristique. Merci ! », a-t-il écrit dans son post.