Poncho Vera regrette que son ex, Gaby Platas, ait subi des violences avec De la O

“Je vous crois, ce n’est pas qu’ils me demandent si je vous crois ou non, mais je crois ce que vous avez dit et je suis vraiment désolé que vous n’ayez pas réussi dans ce mariage et que vous ayez traversé les situations que vous me parlent. J’espère que cela n’arrivera plus à elle ou à qui que ce soit d’autre”, a-t-il ajouté. Pocho Vera .

Le chauffeur, second mari de l’actrice, a demandé à toutes les victimes de croire « et je suis vraiment désolé qu’il ait été confronté à cette situation. Connaissant Gaby, c’est une femme très forte, intelligente, elle l’a surmonté et se débrouille très bien dans sa vie en ce moment et ça me fait plaisir ».

Gaby platas il a assuré dans l’émission En casa de Mara : « Indépendamment du fait qu’en tant que personne il ne mérite rien, je pense que pour moi en tant que femme, il était important de mettre fin à une relation avec tant de choses négatives auxquelles, tout à coup, on s’y habitue et on ne s’y habitue pas.On se rend compte qu’on vit dans des environnements violents, infidélité, drogue et du coup on s’y habitue ».