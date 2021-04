Ponction de Santos contre un Barcelone difficile

21/04/2021

À 02:38 CEST

Santos a vécu une nuit à oublier lors de ses débuts en phase de groupes Libertadores. Ils sont tombés à domicile 0-2 contre Barcelone, de Guayaquil, avec deux buts encaissés en seconde période par Calos garcés et de Afin de dans son propre but. Ce fut une défaite douloureuse. Et, pour compliquer la situation, dans les dernières minutes du match, il a fini par perdre son capitaine sur blessure. Alison déjà Marinho, qui était le joueur le plus décisif la saison dernière.

Rien n’est sorti du visage du doux groupe Santista, qui, à aucun moment, n’a trouvé les outils pour vaincre la pression des équatoriens., qui ont été grandement favorisés par la tempête qui a laissé l’herbe de Vila Belmiro très lourde.

Dans le duel tactique entre techniciens argentins, Fabián Bustos a remporté le match contre Ariel Holan. Barcelone, bien consciente de ses limites, a fondé son triomphe sur un système défensif fort et énergique, qui a complètement désactivé les options créatives des Santistas. Et, quand il a eu ses opportunités, les Équatoriens n’ont pas pardonné.

🇪🇨🟡⚫ A revoir! 🔥⚽ Les buts de @BarcelonaSC lors de leur triomphe historique au Brésil: Carlos Garcés et Pará, contre, leur ont donné la victoire à Vila Belmiro. pic.twitter.com/H8tSrHsntF – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 21 avril 2021

Les Santos, peu inspirés ci-dessus, sont revenus présenter les mêmes problèmes dans le confinement, qu’il avait déjà montré lors des deux tours de qualification précédents, contre le Deportivo Lara et San Lorenzo, et tout au long du championnat Paulista. Il lui est pratiquement impossible de garder une feuille blanche.

Sans être l’un des favoris pour le titre, Peixe a de grands espoirs pour le tournoi continental. Le faux pas laisse Peixe dans une situation très inconfortable, puisque, mardi prochain, il doit rendre visite à Boca Juniors, dans la réédition de l’une des demi-finales de la dernière édition. Les Xeinez, de leur côté, font leurs débuts ce mercredi en visitant The Strongest, dans l’autre match de la première journée du groupe C.