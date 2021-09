Ponferradina – Almeria de LaLiga Smartbank: horaire et où regarder à la télévision

Le cinquième jour de LaLiga Smartbank 2021/2022 commencera le Du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre. Ainsi, la deuxième catégorie la plus exigeante de tout le football européen est postulée comme une diversion divertissante pour le week-end. Comme prévu, cette deuxième division est déjà très serrée à ses débuts. Aucune équipe n’a réussi à se démarquer du reste en remportant absolument tous les matchs, ce qui a fait que le classement ne montre pas une grande différence entre les premiers participants et les autres.

Cependant, des signes d’éclat commencent à être vus dans les premières positions du jury de qualification. Un bon exemple en est le Sportif par Gijón (premier) et Almería et Ponferradina (deuxième et troisième à égalité à neuf points). Si la tendance se poursuit, ces trois équipes pourraient être les favorites pour concourir pour une promotion directe. Pour leur part, les équipes qui ont le plus souffert jusqu’à présent sont Lugo, Real Oviedo, Leganés et Alcorcón.

Ce jour-là, ils affronteront Ponferradina et Almeria de l’État municipal d’El Toralín. Ainsi, ces équipes décideront qui remportera les trois points.

HORAIRES ET O VOIR

Le jeu va commencer le dimanche 12 septembre à 18h15 et peut être apprécié via Movistar LaLiga, Movistar + et Mitele Plus.