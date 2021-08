Ponferradina maintient l’effet “centenaire” et dort leader

in

29/08/2021 à 00h55 CEST

SD Ponferradina maintient l’effet “centenaire”, qui est en vigueur cette saison, avec plein de victoires après son victoire contre Girona FC (2-1) et dort le leader de LaLiga SmartBank.

Le jeu avait basculé très vite, mais dans la dernière ligne droite il est devenu électrique, d’abord avec le visiteur égal et, plus tard, heureusement avec le but final de Dani Ojeda.

Le capitaine Yuri de Souza n’a pas tardé à son rendez-vous avec le but après un début prometteur pour son équipe après que l’arrière latéral ait frappé le ballon lors d’une course vers la ligne de fond de Ríos Reina. Le Brésilien se dirigera hors de portée de Juan Carlos.

Le but local a stimulé l’équipe de Gérone qui a dominé le match contre une Deportiva avec le scénario préféré en attendant le contre, même s’il a subi la frayeur après une passe en retrait qui a atteint Stuani, qui, en vitesse, n’a pas pu empêcher Copete de ravir l’occasion la plus claire aux visiteurs.

Les départs de Bercian ont toujours porté le danger, comme dans un tir trop mou de Dani Ojeda en bonne position, mais surtout avec un centre derrière Naranjo que Yuri, avec tout en sa faveur au point de penalty, a envoyé dans les nuages.

L’équipe de Michel est sortie déterminée à la recherche d’égaliser le crash, a maîtrisé son rival, qui ne trouvait plus les contres aussi clairement, et des arrivées dangereuses commencèrent à se succéder sur le portail de l’émir persan Abezabeh.

D’abord un corner avec une frappe lâche de Juanpe, mais surtout près de l’équateur de la seconde mi-temps avec un tir du droit, tout seul et avec le temps de réfléchir, par Stuani auquel le gardien local a répondu correctement.

Peu à peu Deportiva semblait récupérer, mais Gérone, avec un triple changement, la cherchait toujours et d’abord Amir a répondu au tir sec de Samu Sáiz, mais l’erreur est arrivée dans la défense locale dont il a profité Nahuel Bustos pour rester main dans la main avec le gardien de but, le surpasser et marquer le match nul à volonté.

Les locaux ne se sont pas résignés dans une finale aller-retour et sur un tir de Dani Ojeda, qui a frappé Juanpe, trompant son gardien, l’Andalou a donné la victoire à son équipe qui, même ainsi, a souffert pour maintenir le résultat.

Fiche technique

2. SD Ponferradina : Émir ; Iván Rodríguez (Paris, d. 62), Amo, Copete, Ríos Reina ; Naranjo (Saverio, décédé en 58), Erik Morán (Saúl, décédé en 58), Agus Morán, Dani Ojeda; Edu Espiau et Yuri (Zalazar, m. 78).

1. FC Gérone : Jean Charles; Arnau Martínez (Valery, m. 76), Juanpe, Bernardo, Jairo Izquierdo (Juncà, m. 32); Alex Baena (Ureña, m. 76), Terrats (Kebe, m. 76), Aleix García; Samu Sáiz, Stuani, Gabriel Martínez (Bustos, d. 62).

Buts: 1-0, Youri (m.3) ; 1-1, Nahuel Bustos (d. 82) ; 2-1, Dani Ojeda (m. 85)

Arbitre: Juan Luis Pulido Santana (comité canarien). Il a réprimandé Agus Medina (d. 22), Erik Morán (d. 25), Naranjo (m. 53), Iván Rodríguez (d. 59), Zalazar (d. 89), de Ponferradina; et à Juanpe (m. 33), Stuani (m. 73), Bustos (m. 93), Juncà (m. 96), de Gérone.

Incidents : Match correspondant à la troisième journée de LaLiga SmartBank joué au stade El Toralín devant 3 397 spectateurs.