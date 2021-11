Ponle vídeo a tu puerta con este timbre inteligente en oferta

Gracias a las nuevas opciones de conectividad y los dispositivos inteligentes del hogar, podemos mejorar con creces la seguridad. Además, no hace falta hacer un gran desembolso para contar con algunos gadgets inteligentes que nos ayuden en esta tarea. Un claro ejemplo lo tenemos fr sonnette vidéo el timbre filaire, compatible avec Alexa, que se encuentra avec un grand descuento.

El objetivo de este dispositivo es brindar más comodidad y seguridad esencial en la puerta principal de nuestra casa. Al conectar el Doorbell Wired al cableado del sistema of stamp that ya isated instalado, podremos tener una protección continua. Además, podremos recibir notificaciones en la app de Ring cuando alguien llame al timbre o los sensores de movimiento actifs.

El justicier que nunca se duerme

Pero lo mejor es que podremos personalizar la configuración de detección de movimiento para limitarla a la zona que elijas y poder centrarte en las notificaciones que más te importan. Las images se verán con una gran claridad y calidad gracias a su resolución 1080p et une configuration de connexion standard de 2,4 Ghz. Este timbre inteligente cuenta con muchas opciones como el vídeo en directo, la comunicación bidireccional y la detección de movimiento avanzada.

Además, es compatible avec el asistente Alexa de Amazon, para poder usar la voz y que todo sea mucho más cómodo. Cuando el videotimbre detecte movimiento, el dispositivo Echo o Fire TV te enviará une notification para que podamos estar al tanto de lo que ocurre. De esta forma, el timbre permite pedir a Alexa que responda a la puerta, over, escuchar y hablar a las visitas que estén en la puerta. Postiormente, desde la app de Ring, podremos conectar todos otros dispositivos para vigilar tu casa desde cualquier lugar, personalizar la configuración de la detección de movimiento y usar el vídeo en directo para ver qué pasa en tu casa en cualquier momento.

Ademas, cuenta con visión nocturna de alta definición, que ofrece un contraste nítido, para no perdernos ningún detalle, incluso después de que oscurezca. Les notifications instantanées, la vidéo en direct et la communication bidirectionnelle, sont disponibles de manière gratuite, pour le timbre de la réception Ring Protect para grabar, revisar y compartir los moments que te no hemos perdido.

A su precio más bajo

Si estás buscando un timbre inteligente como este o nunca te habías plantado su compra estás de suerte. Este Ring Video Doorbell Wired d’Amazon es uno de los productos del Black Friday anticipado de Amazon. Su precio habituel es de casi 60 euros, pero ahora mismo lo encontramos a su precio más bajo hasta la fecha, disponible en solo 39 euros. Eso significa que estamos ante un descuento de 20 euros o lo que es lo mismo, un 34% sobre dicho precio habituel. Por si fuera poco, Amazon ofrece la posibilidad de pagar este producto en cuatro cuotas de 9,75 euros. También hay que recordar que los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío, pero también hay que avisar que la oferta podría desaparecer en cualquier momento.