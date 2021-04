Pont aérien Valence – Villarreal

24/04/2021

62 kilomètres séparent Mestalla de l’Estadio de la Cerámica. C’est la distance que cinq joueurs de l’équipe actuelle de Villarreal ont parcourue après avoir changé la couleur de leur maillot: Jaume Costa, Albiol, Parejo, Coquelin et Paco Alcácer. Une liste qui s’étend avec des noms historiques tels que Albelda, Marchena, Palop; certains plus récents comme Soldier et Cheryshev; ou encore l’actuel entraîneur groguer, Unai Emery, qui a formé l’équipe Ché de 2008 à 2012 et qui cette saison a atterri à Castellón. Plusieurs d’entre eux font la une des journaux lors du match de ce dimanche contre le Barça.

La tenue de groguet semble avoir changé ce que les livres de football dictent. Bien que Valence soit considérée comme l’une des équipes historiques du football espagnol, Villarreal n’a commencé à se faire un nom qu’au début de ce siècle.. Les Chés sont la quatrième équipe restée le plus longtemps en Première Division (86), seulement dépassée par le Barça, le Real Madrid et l’Athletic Club, qui n’ont jamais été rétrogradés. Villarreal, cependant, ne fait partie de l’élite du football que depuis 21 ans.

Depuis 2004, Villarreal a devancé Valence au classement huit fois. Cette saison, la même chose se produira également, les Groguets auront donc réussi à dépasser les Valenciens dans quatre des dernières éditions.

Jaume Costa, le premier à faire ses valises

De l’équipe actuelle de Villarreal, Jaume Costa a été le premier joueur à se diriger vers Castellón depuis Valence. Il s’est entraîné dans les catégories inférieures de l’équipe Ché et a disputé un match officiel avec l’équipe première: contre Bruges en phase de groupes de l’UEFA Europa League 2007/08. Après avoir été prêté à Cadix pendant un an, qui était en deuxième division, l’arrière latéral est arrivé dans la filiale de Villarreal en 2010 et s’est établi dans la première équipe en 2012, lorsque la première équipe a été reléguée dans la catégorie argent.

Après ne pas être entré dans les plans de Calleja, il a laissé la saison 2019/20 en prêt à Valence aux mains de Marcelino, avec qui il avait déjà rencontré pendant quatre saisons à l’ancien Madrigal. Cette saison, il est de retour et est à nouveau important, bien qu’il alterne sa position avec Alfonso Pedraza. Ce même samedi, il était honoré d’avoir passé dix ans à Villarreal.

Deuxième jeunesse d’Albiol

Le centre historique de Valence a quitté Mestalla après l’appel du Real Madrid, où il n’a pas fini d’avoir la proéminence attendue. Après quatre saisons dans l’équipe blanche, il a essayé dans les terres italiennes en défendant le maillot de Naples. Là, il a passé six saisons, se sentant à nouveau important. Dans la dernière ligne droite de sa carrière, déjà âgé de 34 ans, il a signé pour Villarreal il y a deux saisons et fait partie du couple d’arrière central partant, aux côtés de Pau Torres..

Alcácer sourit à nouveau

Il grandissait également dans les catégories inférieures de Valence et est devenu grand et important à Mestalla, où il a marqué 43 buts en 124 matchs. Ses grandes performances lui ont valu de signer pour le Barça, même si au Camp Nou son rôle principal est devenu celui d’un acteur de soutien.. Il a passé deux ans qui lui ont permis d’inaugurer son record avec une Ligue, deux Coupes et une Super Coupe d’Espagne.

Après deux saisons, il s’est rendu en Allemagne pour rejoindre les rangs du Borussia Dortmund où il a retrouvé son sourire. Dans le bassin du Rhin, il a réussi à enchaîner douze buts en onze matchs consécutifs. Dans le marché d’hiver de sa deuxième saison comme Borusser signé pour Villarreal. Cette saison, marquée par des blessures, il compte déjà 12 buts en 31 matchs en tant que groguet.

Coquelin et Parejo: même moment, origine et destination

L’été dernier, Valence a joué sur l’un des marchés de transfert les plus surréalistes. La moitié de la colonne vertébrale de l’équipe du Che a quitté Mestalla, bien que les incorporations se soient faites au compte-gouttes et sans donner la taille attendue. En plus de joueurs comme Ferran Torres, Rodrigo ou Kondogbia, le capitaine Parejo est également parti, avec Coquelin, tous deux allés à Villarreal.

Parejo, pour sa part, a été formé à l’usine du Real Madrid et faisait partie de la première équipe pour la saison 2008/09, bien que sa présence ait été un témoignage. Il a commencé à se faire un nom en Liga après ses deux saisons à Getafe qui ont permis de relancer sa carrière à Valence. Après neuf saisons à la Mestalla et une Coupe, le capitaine valencien a signé cette campagne pour Villarreal avec qui il n’a raté que cinq matches, dont quatre pour blessure.. Il dirige le sous-marin jaune depuis le milieu de terrain et une grande partie de la responsabilité de la brillante saison que l’équipe d’Emery est en cours d’exécution est sur lui.

Le Français a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle à Arsenal, avec plusieurs affectations entre les deux. Coquelin est arrivé à Valence en 2017 et est passé de moins en plus jusqu’à ce qu’il soit un incontournable dans le noyau. Lors de sa première saison à Villarreal, il n’est pas devenu incontournable, mais il compte 20 matchs en tant que groguet.