Pont en arc de chemin de fer sur Chenab: ce que vous devez savoir sur le plus haut pont ferroviaire du monde

À une époque où le plus haut pont ferroviaire du monde sur la rivière Chenab au Jammu-et-Cachemire en est aux dernières étapes de construction, le gouvernement a partagé des informations intéressantes concernant le pont. Dans une vidéo publiée par le ministère des Chemins de fer sur son compte Twitter officiel donne un avant-goût des travaux du pont.

Pont Chenab Arch: certaines choses que vous devez savoir

Le pont relie la vallée du Cachemire au reste de la nation.

Le pont mesure 1315 m de long et a une arche de 467 m.

Ce sera connu comme le plus haut pont du monde car il se trouve à 359 m au-dessus du niveau de la mer.

Le pont Chenab Arch est 35 m plus haut que la célèbre Tour Eiffel.

La hauteur de l’unique pilier en acier sur la fondation principale est de 131 m, soit 72 m de plus que le Qutub Minar de Delhi.

Le pont peut résister à des vents de 266 km / h.

Jusqu’à 3200 personnes ont travaillé à la construction du pont à un moment donné.

La durée de vie nominale du pont est estimée à 120 ans.

Le mois dernier, le ministère des Chemins de fer a informé les gens de l’avancement de ce projet. Le ministère a tweeté que l’arche d’acier du pont Chenab est maintenant en position de fermeture. Selon un rapport du PTI, le président de Konkan Railway, Sanjay Gupta, a déclaré que cela serait terminé d’ici décembre 2021. Il a ajouté que la construction de ce pont a été la tâche la plus difficile en ce qui concerne le projet de liaison ferroviaire du Cachemire «entrepris au cours des 150 ans -longue histoire des chemins de fer indiens.

Pont en arc de chemin de fer sur Chenab: ???? Regardez cette vidéo pour apprendre quelques faits intéressants sur le plus haut pont ferroviaire en arc ???? dans le monde. pic.twitter.com/2uWs3lGmbj – Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 13 mars 2021

Le pont a été construit sur un terrain hostile et la structure massive en forme d’arche a nécessité plus de 5 462 tonnes d’acier pour la construction. Le pont Chenab devrait former un lien important dans le tronçon de 111 km de long entre Katra et Banihal. Ceci fait partie du projet de liaison ferroviaire Udhampur-Srinagar-Baramulla des chemins de fer indiens.