Pontellas accueille Fisterra

29/05/2021 à 13:14 CEST

Dimanche prochain à 12h30 se jouera le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Pontellas et à Fisterra dans le San campio.

le Pontellas attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la neuvième journée après avoir perdu son dernier match contre Paiosaco-Fers par un score de 2-1. De plus, les locaux ont remporté deux des huit matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 21 buts pour et 51 contre.

Concernant les visiteurs, le Fisterra a été imposé à Bateau 4-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Diaz, Marcote, Mackay Oui Juan De Dora, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Pontellas. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés en deuxième phase de troisième division, elle en a remporté cinq avec un bilan de 35 buts marqués contre 46 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Pontellas il a gagné deux fois et perdu deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Fisterra ils ont un record de deux victoires, une défaite et un match nul en quatre matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, nous voyons qu’il y a une différence de 18 points en faveur de l’équipe visiteuse. L’équipe de José Curiel il se classe à la douzième place avec 15 points à son tableau de bord. Quant à son rival, le Fisterra, est en septième position avec 33 points.