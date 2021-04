Pontellas triomphe 2-1 contre As Pontes

25/04/2021 à 14:57 CEST

le Pontellas a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Comme Pontes ce dimanche dans le San Campio. le Pontellas voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Fisterra par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Comme Pontes perdu par un score de 2-3 lors du match précédent contre Bateau et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Après le match, tous les Pontellas est douzième à la fin du match, tandis que le Comme Pontes est dixième.

Le jeu a commencé de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Mitogo à la 26e minute, mais plus tard, Pontellas après 30 minutes, il a réagi et égalisé le combat grâce à un but de pénalité maximum de Nando, concluant la première partie avec le résultat de 1-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a braqué les projecteurs avec un but de Richi quelques instants après la reprise du match, en particulier à la minute 50, terminant le match avec un score final de 2-1.

Le technicien de la Pontellas, José Curiel, a donné accès au champ à Sancho, Michael Garcia, Berni, Sanchez Oui Yago Gonzalez remplacer Alonso, Santi, Richi, Edu Oui Nando, tandis que du côté du Comme Pontes, Manuel Losada Chollas remplacé Seoane, Lopez Oui Adrian pour Breijo, Alex del Rio Oui Lopez.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes au Pontellas (Toni, Richi, Michael Garcia Oui Telmo), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Pontellas il obtient 15 points et le Comme Pontes avec 19 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Comme Pontes tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre le UD Atios dans son fief, tandis que le Pontellas jouera contre lui Étudiant Vista Alegre en dehors de la maison.

Fiche techniquePontellas:Toni, Edu (Sanchez, min.77), Chisco, Gullón, Pablo, Somoza, Nando (Yago González, min.77), Alonso (Sancho, min.58), Iago, Richi (Berni, min.70) et Santi (Michael Garcia, min 58)Comme Pontes:Vázquez, Pablo Fraga, Manu Moya, Breijo (Seoane, min.57), Alex Del Rio (Lopez, min.80), Vilela, Lopez (Adrián, min.80), Pájaro, Leonardo, Mitogo et MirazStade:San CampioButs:Mitogo (0-1, min.26), Nando (1-1, min.30) et Richi (2-1, min.50)