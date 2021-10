Pontem Network franchit l’étape n°1 du programme de subventions des constructeurs de substrats de Parity

Publicité





Pontem, un réseau expérimental gratuit et sans autorisation pour Diem, est heureux d’annoncer qu’il fait désormais partie du programme de Polkadot’s Substrate Builder.

Selon l’annonce, Pontem fait désormais partie des 50 projets qui ont été acceptés dans le programme Substrate Builder.

Le programme Substrate Builders, parrainé par Parity, a été fondamental pour offrir un soutien direct aux projets les reliant aux vastes ressources de Parity. Le projet identifie, soutient et encadre les projets actuels et potentiels liés au substrat. Le programme vise à permettre au propriétaire du projet de faire passer ses projets au niveau supérieur. Notamment, le programme est divisé en trois pistes; piste de chaîne, piste d’infrastructure et piste d’application.

Notamment, cela fait trois mois depuis le lancement du projet Pontem, ce qui en fait une étape importante pour le projet. Au cours de cette période, Pontem a lancé sa Parachain, une chaîne de relais, adopté la bibliothèque standard Diem, mis en œuvre le jalonnement de l’assembleur, mis en œuvre l’alpha pour le pont et publié un docker d’amorçage composé pour les validateurs. De plus, le projet a pu mettre à jour son écosystème vers la dernière version de Move MV, qui comprend le VM WASM, la palette et de nombreux autres outils.

Être accepté dans le cadre du programme est la première étape pour Pontem, qui s’est fixé pour objectif de garantir l’interopérabilité de Diem avec les applications décentralisées de manière rentable. Pontem a été créé pour combler le fossé entre les écosystèmes blockchain autorisés et publics, permettant l’échange de données entre les deux métavers. Le projet permet de tester des produits sur un marché réglementé au niveau international grâce à une plate-forme de développement d’outils de conformité pour rationaliser les processus de certification de la Diem Association.

Pontem explique dans leur livre blanc :

« Nous pensons qu’en faisant cela, les projets peuvent aligner leurs applications sur l’architecture et la pile technologique Diem avant même le lancement officiel. Cela accélérera également la mise sur le marché en facilitant le processus d’intégration dans l’écosystème Diem pour accéder aux plus de 2,8 milliards d’utilisateurs de Facebook.’

Le projet a déjà démarré sur certains aspects comme le système de trésorerie, la gouvernance et xcmp. Le fait d’être ajouté à la liste assurera que le projet achève ses phases futures. Pontem promet de créer un ensemble d’outils qui résoudront les défis de développement liés à la construction sur Diem. Certains des outils que les communautés devraient rechercher incluent le lancement d’une application de création d’équipe de produits qui permettra aux participants d’expérimenter et de tester des produits. Pontem prévoit également de créer un cadre de conformité pour valider les idées avant qu’elles ne soient soumises à la Diem Association.